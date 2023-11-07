Объявлена символическая сборная 14-го тура РПЛ по версии WhoScored

Лучшим игроком 14-го тура с оценкой 8,2 стал нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв — автор единственного гола своей команды в игре с «Ростовом» (1:1). Интересно, что в символическую сборную тура по версии WhoScored не вошли игроки ЦСКА, который одержал волевую победу над «Пари Нижний Новгород» (3:2).