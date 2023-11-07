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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Объявлена символическая сборная 14-го тура РПЛ по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.

Оренбург
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Источник: Чемпионат.com

Лучшим игроком 14-го тура с оценкой 8,2 стал нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв — автор единственного гола своей команды в игре с «Ростовом» (1:1). Интересно, что в символическую сборную тура по версии WhoScored не вошли игроки ЦСКА, который одержал волевую победу над «Пари Нижний Новгород» (3:2).

Сборная 14-го тура РПЛ: Лещук («Динамо»), Тодорович («Ахмат»), Тесленко («Рубин»), Осипенко («Ростов»), Круговой («Зенит»), Зиньковский («Спартак»), Бурмистров («Сочи»), Крамарич («Сочи»), Воробьёв («Оренбург»), Тюкавин («Динамо»), Дзюба («Локомотив»).

По итогам 14 сыгранных туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», имеющий в своём активе 31 очко. На втором месте находится «Зенит» с 29 очками. Тройку лидеров замыкает московский ЦСКА (24 очка). В зоне вылета находится калининградская «Балтика» (11 очков). На последнем месте располагается футбольный клуб «Сочи» (10 очков).

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