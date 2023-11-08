Мажич провел встречу с игроками и тренерами «Динамо»
Как стало известно «СЭ», 8 ноября, судейский корпус во главе с Милорадом Мажичем провели встречу с футболистами и тренерским штабом «Динамо».
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Как стало известно «СЭ», 8 ноября, судейский корпус во главе с Милорадом Мажичем провели встречу с футболистами и тренерским штабом «Динамо».
Ранее в «Спартаке» сообщили, что московский клуб провел встречу с руководителями российского судейского корпуса.
Мажич провел для игроков семинар по правилам игры, аналогичный тому, который был 27 октября с «Крыльями Советов» и 30 октября с «Краснодаром».
Подобные мероприятия проходят в рамках ежегодной процедуры лицензирования.
Милорад Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года. Его контракт действует два года с опцией продления еще на один год.