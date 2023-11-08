Иностранный футболист ЦСКА назвал преимущество России над Бразилией
Иностранный защитник московского ЦСКА Виллиан Роша назвал преимущество России над Бразилией. Его слова приводят «Ведомости».
Иностранный защитник московского ЦСКА Виллиан Роша назвал преимущество России над Бразилией. Его слова приводят «Ведомости».
Футболист заявил, что Москва — это очень безопасный город. «Дома после 20:00 мы стараемся не выходить на улицу — легко могут ограбить, и так практически в любом бразильском городе», — рассказал он. Защитник добавил, что везде есть небезопасные места, однако в Бразилии их слишком много.
Защитник подписал контракт с ЦСКА в сентябре 2022 года. Соглашение действует до сезона-2024/2025. Роша известен по выступлениям за португальские «Кова-да-Пиедади» и «Портимоненсе».
В сентябре 2022 года американский баскетболист «Химок» Кей Си Риверс ответил на вопрос о безопасности нахождения в России. Спортсмен заявил, что ему комфортно играть в России на фоне текущей политической ситуации. Он подчеркнул, что не чувствует беспокойства.