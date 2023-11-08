Иностранный футболист ЦСКА назвал преимущество России над Бразилией

Футболист заявил, что Москва — это очень безопасный город. «Дома после 20:00 мы стараемся не выходить на улицу — легко могут ограбить, и так практически в любом бразильском городе», — рассказал он. Защитник добавил, что везде есть небезопасные места, однако в Бразилии их слишком много.