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01:17 (мск), источник: Известия

Дошли до круга: как сыграют два лидера РПЛ

Встреча «Зенита» с «Краснодаром» и другие матчи 15-го тура чемпионата России по футболу.

Зенит
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Первый круг чемпионата России по футболу завершится, пожалуй, его главным матчем. В рамках 15-го тура РПЛ состоится очная встреча двух безоговорочных лидеров турнира: петербургский «Зенит» сыграет дома с «Краснодаром». Они уже значительно оторвались от конкурентов. Их ближайший преследователь, московский ЦСКА, поедет в гости к главной сенсации осени — воронежскому «Факелу». Кроме того, московский «Спартак» примет на своем поле «Ростов».

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 15, 11.11.2023, 19:30

Зенит-Краснодар-

«Зенит» — «Краснодар»

Из-за двух осечек в конце октября «Краснодар» растерял большой отрыв от конкурентов, но всё равно продолжает идти первым, опережая «Зенит» на два очка. Расстояние между идущими вторыми питерцами и замыкающим первую тройку ЦСКА составляет уже пять баллов. И пока всё идет к тому, что именно «быки» и сине-бело-голубые будут разыгрывать чемпионство.

Выезд в Северную столицу будет особым тестом для «Краснодара» — способен ли он на длинной дистанции бросить вызов «Зениту» и прервать его гегемонию в РПЛ, впервые за пять лет лишив подопечных Сергея Семака золота чемпионата России.

«Зенит» в большинстве из своих предыдущих чемпионских сезонов при Семаке еще к концу первого круга организовывал себе большой отрыв от других клубов и фактически заранее убивал интригу в борьбе за первое место. Поэтому его нынешнее положение достаточно необычное в контексте новейшей истории РПЛ.

Спады летом и в конце сентября притормозили шествие команды к шестому подряд чемпионству. В последних четырех турах «Зенит» побеждал и вроде бы набрал ход. Но все эти победы были одержаны над существенно уступающими в классе командами, к тому же на момент встреч с петербуржцами находившимися на спаде.

Успехи на выезде с идущим последним «Сочи» (2:0), дома с шедшими в тройке самарскими «Крыльями Советов» (3:1) и грозненским «Ахматом» (2:1), а также в гостях с занимающей предпоследнее место калининградской «Балтикой» (2:0) случились в период длинных безвыигрышных серий этих соперников. Поэтому только матч с «Краснодаром» в полной мере покажет, решил ли «Зенит» все проблемы.

— Эта игра покажет прежде всего, на что претендует «Краснодар», — согласен с «Известиями» бывший полузащитник «быков» и «Зенита» Максим Деменко. — По составу и набранной форме команды абсолютно равны. Но фаворит в гонке за золото всё равно «Зенит», потому что у него психологически опыта больше, поскольку он не раз при Семаке доказывал, что, когда ему надо, он побеждает. И если «Краснодар» преодолеет это в ближайшие выходные, то сможет всерьез претендовать на золото. Многое будет зависеть от его лидеров: Кордобы, Сперцяна, Сафонова и Алонсо. Если кто-то из них выпадет, то появятся проблемы. Но и «Зенит» сейчас уже не тот, как год назад. Нет Малкома, Кузяева, не очень стабильны Вендел и Клаудиньо. Этим «Краснодар» может воспользоваться.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 15, 11.11.2023, 14:00

Факел-ЦСКА-

«Факел» — ЦСКА

Летом после трех побед подряд казалось, что ЦСКА преодолел последствия своих кадровых проблем. Продажа в «Спартак» ведущего полузащитника прошлого сезона Хесуса Медины, травмы ведущих игроков заставили главного тренера армейцев Владимира Федотова затыкать дыры в составе либо молодежью, либо передвижением основных игроков на несвойственные им позиции. Например, в сентябре в одном из матчей тройку центральных защитников составили игроки средней линии.

И проблемы привели к противоречивым результатам. Вслед за упомянутыми выше тремя победами случилось поражение от московского «Динамо» (1:2) при равной игре, а потом в течение семи туров подряд ЦСКА выиграл лишь один матч. И это можно было бы назвать катастрофой, если бы в этот же период не было беспроигрышных серий: остальные игры красно-синие сыграли вничью.

Причем в большинстве случаев играли хорошо, упуская победы из-за пропущенных на последних минутах голов, как с «Зенитом» (1:1) и «Спартаком» (2:2), либо из-за ошибок в обороне и нереализованных моментов в атаке. А в конце октября случилась еще одна болезненная потеря: проводящий отличный сезон полузащитник Максим Мухин выбыл до весны из-за травмы крестообразных связок.

Тем не менее именно после этого ЦСКА стал выбираться из середины таблицы. Сначала он дома выиграл у «Краснодара» (1:0) — это было первое поражение лидера в нынешнем чемпионате. А затем одержал яркую волевую победу на своем поле над одним из главных открытий сезона — «Пари Нижний Новгород» (3:2).

Теперь армейцам предстоит выезд к сенсации последнего месяца. «Факел» провалил начало сезона — он был с нулем очков после первых четырех туров. А после семи туров с четырьмя очками шел на предпоследнем месте. В итоге главный тренер Вадим Евсеев был отправлен в отставку. Его сменил Сергей Ташуев. Он начал с выездной ничьей с екатеринбургским «Уралом» (0:0) и обидного домашнего поражения от казанского «Рубина» (0:1).

А с октября начался прорыв. Беспроигрышная серия в пять матчей в чемпионате — четыре победы и одна ничья. Причем ничья в гостях с «Динамо» (0:0). Особенно яркой получилась домашняя победа над «Спартаком» (2:0). Эти успехи позволили воронежцам подняться в первую десятку и существенно укрепить позиции в борьбе за выживание.

— Все ребята — молодцы, считаю, что мы по делу добиваемся тех результатов, которые есть у нас в последних матчах, — сказал «Известиям» вратарь «Факела» Александр Беленов. — Можно поздравить наших болельщиков и весь Воронеж. Спасибо им, что приходят постоянно на трибуны и поддерживают нас как дома, так и на выезде. Очень рад, что мы поймали эту свою игру и успешно идем по дистанции. Будем делать всё, чтобы так было и в следующих матчах.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 15, 12.11.2023, 19:30

Спартак-Ростов-

«Спартак» — «Ростов»

Красно-белых трясет с августа. В 11 последних турах они одержали всего три победы. Некоторые поражения, как в гостях от «Крыльев» (0:4) и «Факела» (0:2), были особенно унизительными. Вокруг главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля постоянно идут слухи об отставке. Но героические ничьи в московских дерби последнего месяца немного укрепили его положение.

Хотя в случае с ЦСКА команда играла значительно хуже соперника и спасение на последних секундах благодаря голу Медины (2:2) выглядело чудом. Более закономерной была ничья в прошлом туре с «Локомотивом» (1:1), добытая в условиях игры в меньшинстве больше тайма из-за удаления Даниила Хлусевича. Но и ее можно списать на слабость нынешнего «Локо», идущего рядом с красно-белыми.

Теперь к ним едет в гости «Ростов». Еще весной этот матч был бы центральным в туре, так как обе команды боролись за медали. Но сейчас и донской клуб имеет существенные проблемы. Он идет на 11-м месте. В первых 11 турах подопечные Валерия Карпина одержали всего две победы и были даже недалеко от зоны вылета. Лишь две победы и ничья позволили им улучшить свое положение.

— Думаю, у «Спартака» могут быть большие проблемы, — сказал «Известиям» бывший владелец красно-белых и уроженец Ростова-на-Дону Андрей Червиченко. — Может быть, по стоимости состава, по версии каких-либо сайтов, он и лучше «Ростова», но по качеству игры и уровню футболистов никак не сильнее. А Абаскаль тасует игроков, сажая одних лидеров и возвращая в состав других, причем бессистемно. На мой взгляд, только Георгий Джикия из нынешнего состава красно-белых соответствует уровню команды, но и он не играет то из-за непонятных хотелок тренера, то из-за травмы. И он не сильнее того же Максима Осипенко из «Ростова». Поэтому ростовчанам может помешать только усталость из-за очередного выезда в Москву поездом. Отсюда исход матча будет зависеть от чьего-то фарта, случайного отскока, рикошета или судейского решения.

Также в предстоящем туре пройдет еще пять матчей. «Крылья Советов» сыграют дома с «Уралом», «Локомотив» примет «Ахмат», «Пари Нижний Новгород» встретится в родных стенах с «Балтикой», московское «Динамо» на своем поле поборется за победу с «Оренбургом», «Сочи» ждет в гости «Рубин».

Алексей Фомин

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