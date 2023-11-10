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18:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболист сборной России рассказал об отношении к алкоголю

Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Иван Сергеев рассказал в интервью YouTube-каналу «СБГ ШОУ» об отношении к алкоголю.

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Источник: Спорт-Экспресс

Игрок заявил, что не выпивает во время сезона. «Могу с родителями по праздникам. На Новый год у меня традиция — каждый раз я праздную его в Череповце с родителями», — добавил спортсмен.

Сергеев перешел в «Зенит» из самарских «Крыльев Советов» в январе 2022 года. В текущем сезоне он провел в составе сине-бело-голубых 19 матчей во всех турнирах, отметившись десятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Ранее защитник «Уфы» Артем Самсонов рассказал о проблемах с алкоголем, которые у него начались в 17 лет. Он отметил, что избавиться от зависимости ему помогла жена, которая поставила ультиматум.

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