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11:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Собрали сборную футболистов «Зенита» и «Краснодара». Игроков команды Семака в ней меньше

С такими игроками команда Владимира Ивича и должна бороться за чемпионство! Сравниваем её с «Зенитом» по позициям.

Зенит
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

Перед главным матчем всего первого круга РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» сравниваем команды Сергея Семака и Владимира Ивича по линиям. Это не так-то просто, поскольку петербуржцы, скорее всего, сыграют в два нападающих (по схеме 4−4−2, если вообще не 3−5−2), а краснодарцы привыкли действовать с одним чистым центрфорвардом (ждём от них формацию 4−2−3−1 или 4−3−3). Но мы постарались максимально приблизить футболистов по позициям. Чей состав сильнее? Возможно, задавшись целью ответить на этот вопрос, вы и сами удивитесь…

Вратари

Михаил Кержаков — Матвей Сафонов

Источник: Чемпионат.com

Выбор «Чемпионата»: Матвей Сафонов

В противостоянии вратарей выбор кажется очевидным. Сафонов — первый номер сборной России, капитан «Краснодара». Когда Матвей не теряет концентрацию, а максимально собран, он выдаёт топ-матчи. В нынешнем сезоне РПЛ Сафонов отразил 84% ударов в створ своих ворот (46 из 55). С другой стороны, его ляпы сильнее бросаются в глаза и громче обсуждаются, чем ошибки Кержакова. Михаил достаточно стабилен, держит высокий уровень в чемпионате России. У него в нынешнем сезоне 73% отбитых ударов (16 из 22) без учёта двух пропущенных мячей с пенальти.

Правые защитники

Вячеслав Караваев — Сергей Волков

Источник: Чемпионат.com

Выбор «Чемпионата»: Вячеслав Караваев

Правый защитник «Зенита» — более опытный и сбалансированный игрок. У его молодого коллеги из «Краснодара» всё же наблюдается крен в сторону атакующих действий, он чаще допускает позиционные ошибки в своей штрафной. Хотя статистика в какой-то мере ломает шаблоны. По данным Sofascore, в этом сезоне РПЛ в среднем за 90 минут игры у Караваева больше точных передач на чужой трети поля (13 против 7) и точных кроссов (0,4 / 0,2), а у Волкова лучше цифры по количеству отборов (1,7 / 1,1), перехватов (1,0 / 0,7) и выигранных единоборств (54% / 52%).

Правые центральные защитники

Страхиня Эракович — Витор Тормена

Источник: Чемпионат.com

Выбор «Чемпионата»: Витор Тормена

Как и в предыдущем случае, сделаем выбор в пользу более опытного футболиста. У Эраковича это первый сезон на уровне РПЛ после выступлений в менее конкурентной сербской лиге, а Тормена всё же много поиграл в португальской Примейре. Впрочем, оборонительная статистика в нынешнем сезоне симпатичнее у Эраковича: серб в среднем больше отбирал мячей (2,2 / 0,8) и перехватывал (1,1 / 0,7). Однако нужно учесть, что в некоторых матчах Страхиня выходил на правом фланге. На счету зенитовца побольше и выигранных единоборств (55% / 51%), а по точным передачам в финальную треть серб с бразильцем равны (по 6).

Левые центральные защитники

Родригао — Хуниор Алонсо

Источник: Чемпионат.com

Выбор «Чемпионата»: Хуниор Алонсо

Очень трудный выбор, потому что речь идёт о двух действительно надёжных центральных защитниках и лидерах обороны своих команд. У Родригао заметный перевес по отборам (3,6 / 1,0) и выигранным единоборствам (76% / 58%). Алонсо немного превосходит оппонента по перехватам (0,7 / 0,4) и точным передачам в финальную треть (7 / 6). Но у Алонсо всё же побольше международного опыта — Хуниор сыграл 52 матча за сборную Парагвая. Кроме того, он обладает чудесной левой ногой. Его передачи а-ля Ракицкий — то, чего не хватает сегодняшнему «Зениту».

Левые защитники

Дуглас Сантос — Лукас Оласа

Источник: Чемпионат.com

Выбор «Чемпионата»: Дуглас Сантос

Здесь всё просто. Капитан «Зенита» — пожалуй, самый классный фланговый защитник чемпионата России. Оласа, пусть и перебрался из Примеры, но уступает бразильцу в мастерстве. Разница двух легионеров в уровне отражается и в цифрах. Дуглас имеет лучшую статистику отборов (1,4 / 1,3), перехватов (1,2 / 0,7), выигранных единоборств (72% / 56%), точных передач в финальной трети поля (18 / 7), а также пасов под удар (2,0 / 1,1). Если слева в обороне «Краснодара» вышел бы Сергей Петров, то от этого ничего бы не поменялось.

Опорные полузащитники

Вильмар Барриос — Александр Черников

Источник: Чемпионат.com

Выбор «Чемпионата»: Вильмар Барриос

Барриос — ещё один гигант РПЛ, на плечах которого держится игра «Зенита». Молодой воспитанник «Краснодара» Черников, безусловно, обладает серьёзным потенциалом, однако на сегодняшний день уступает в классе и опыте опорнику сборной Колумбии. Впрочем, по статистическим данным два хавбека-разрушителя близки. У Барриоса небольшой перевес по количеству отборов (2,3 / 2,1), перехватов (1,6 / 1,1) и точных передач в финальной трети (14 / 8), в то же время процент выигранных единоборств чуть-чуть выше у россиянина (65% / 63%).

Центральные полузащитники

Вендел — Никита Кривцов

Источник: Чемпионат.com

Выбор «Чемпионата»: Вендел

В центре поля игру «Зенита» ведёт, вероятно, сильнейший футболист РПЛ. Тренер чемпионов России Вильям Оливейра сказал, что Вендел по своим качествам мог бы играть в «Реале», если бы думал только о футболе. Слова специалиста не кажутся таким уж большим преувеличением. Кривцов — многообещающий российский талант, но пока, конечно, уступает в классе бразильцу. Вендел в этом сезоне РПЛ результативнее (4+3 по гол+пас, тогда как у Кривцова по-прежнему 0+0), у него выше средний показатель ударов (1,7 / 1,5), точных передач в финальной трети (20 / 8), обводок (1,0 / 0,5) и выигранных единоборств (57% / 37%). Но, как ни удивительно, у Никиты лучше цифры по передачам под удар (1,9 / 1,5).

Правые полузащитники

Густаво Мантуан — Кади Боржес

Источник: Чемпионат.com

Выбор «Чемпионата»: Кади Боржес

Эти два бразильца — не похожие по стилю и своим сильнейшим качествам фланговые игроки. Кто из них ценнее для команды, зависит скорее от тактических задач. Выбор в пользу Боржеса можно сделать только из-за того, что вингер «Краснодара» индивидуально более яркий футболист, а Мантуан — системный игрок. У Кади по сезону немного лучше средний показатель точных передач на чужой трети (11 / 10) и обводок (1,7 / 0,7). Густаво, в свою очередь, превосходит оппонента в ударах (2,1 / 1,7), передачах под удар (1,4 / 1,0) и выигранных единоборствах (54% / 48%). По гол+пас Мантуан набрал 2+2, а Боржес — 1+0.

Левые полузащитники

Клаудиньо — Жоау Батчи

Источник: Чемпионат.com

Выбор «Чемпионата»: Клаудиньо

В этой паре тоже речь идёт о разноплановых футболистах. Клаудиньо в большей степени плеймейкер, строитель игры. Батчи со своей скоростью и дриблингом опасен как классический фланговый футболист. Выбор в пользу зенитовца обусловлен тем, что он просто более умелый и тонкий хавбек. В среднем по сезону Клаудиньо имеет преимущество по ударам (2,3 / 1,6), точным передачам в финальной трети (22 / 11) и пасам под удар (2,7 / 1,4). У Батчи маленький перевес в обыгрышах (1,7 / 1,6) и выигранных единоборствах (52% / 51%). По гол+пас Клаудиньо набрал 3+4, а Батчи — 1+3.

Под нападающим

Иван Сергеев — Эдуард Сперцян

Источник: Чемпионат.com

Выбор «Чемпионата»: Эдуард Сперцян

Самая сложная для сопоставления пара. Сергеев при игре «Зенита» с двумя форвардами зачастую действует глубже Кассьерры. Сперцян активнее других центрхавов «Краснодара» поддерживает нападающих. Но в остальном сложно отыскать что-то общее между ними. Выбор в пользу Эдуарда связан с тем, что он в целом имеет больше влияния на игру. По статистике у армянина выше все основные атакующие показатели: передачи на чужой трети (12 / 5), пасы под удар (1,4 / 1,0), обводки (1,0 / 0,2) и даже удары по воротам (2,3 / 2,1). Атакующий хавбек выигрывает 45% единоборств, а форвард Сергеев — 31%. Что касается результативных действий, то Сперцян набрал 6+1, а зенитовец — 5+2.

Центрфорварды

Матео Кассьерра — Джон Кордоба

Источник: Чемпионат.com

Выбор «Чемпионата»: Джон Кордоба

У Кассьерры был сумасшедший провал в прошлом сезоне (забил два мяча за весь чемпионат), зато в нынешнем он лучший бомбардир РПЛ — 11 голов и один ассист. Кордоба набрал 7+2. Однако центрфорвард «Краснодара» опытнее за счёт выступлений в Германии и Испании, стабильнее и вообще кажется системообразующей фигурой в игре «Краснодара», тогда как «Зенит» можно представить и без Кассьерры.

В среднем у Джона есть преимущество по ударам (3,1 / 2,4) и пасам под удар (0,7 / 0,6). У Матео получше статистика передач в финальной трети (9 / 3). Парадоксально, но Кассьерра по цифрам эффективнее и в единоборствах (44% / 42%) — правда, у него меньше выигранных (2,9 / 4,9).

Источник: Чемпионат.com

Автор: Анатолий Романов

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