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13:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Сперцян признан лучшим футболистом РПЛ в октябре

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян признан лучшим игроком прошедшего месяца в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщает официальный сайт РПЛ.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

«В пятёрку претендентов вместе со Сперцяном входили Иван Сергеев (“Зенит”), Егор Голенков (“Ростов”), Милан Гаич (ЦСКА) и Юрий Дюпин (“Рубин”). Сперцян стал лучшим у экспертов РПЛ (два голоса), Сергеев и Голенков разделили первое место у комментаторов “Матч Премьер” (по два голоса), Гаич получил большую часть голосов болельщиков.

Так как в каждом из трёх голосований победили разные игроки, победителем признаётся лидер голосования экспертов РПЛ, поэтому Сперцян стал лучшим игроком октября. Ранее никто из футболистов “Краснодара” не получал эту награду», — говорится в официальном сообщении РПЛ.

23-летний полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в октябре принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги. Футболист «быков» сумел отметиться двумя забитыми мячами. Отметим, что после 14 туров чемпионата России «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, заработав 31 очко.

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