Сперцян признан лучшим футболистом РПЛ в октябре

«В пятёрку претендентов вместе со Сперцяном входили Иван Сергеев (“Зенит”), Егор Голенков (“Ростов”), Милан Гаич (ЦСКА) и Юрий Дюпин (“Рубин”). Сперцян стал лучшим у экспертов РПЛ (два голоса), Сергеев и Голенков разделили первое место у комментаторов “Матч Премьер” (по два голоса), Гаич получил большую часть голосов болельщиков.



Так как в каждом из трёх голосований победили разные игроки, победителем признаётся лидер голосования экспертов РПЛ, поэтому Сперцян стал лучшим игроком октября. Ранее никто из футболистов “Краснодара” не получал эту награду», — говорится в официальном сообщении РПЛ.