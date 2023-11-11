«Крылья Советов» — «Урал». Стартовые составы на матч РПЛ
«Крылья Советов» и «Урал» назвали стартовые составы на матч 15-го тура РПЛ.
Крылья Советов
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«Крылья Советов» и «Урал» назвали стартовые составы на матч 15-го тура РПЛ.
«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Ежов, Салтыков, Гарре, Шитов.
Запасные: Фролов, Овсянников, Зотов, Евгеньев, Барач, Якуба, Соколов, Иванисеня, Рахманович, Бобер, Писарский, Карпицкий.
«Урал»: Помазун, Филипенко, Кулаков, Бегич, Итало, Малькевич, Аюпов, Егорычев, Сунгатулин, Юшин, Бикфалви.
Запасные: Алексей Мамин, Щербицкий, Бевеев, Артем Мамин, Эмерсон, Газинский, Сиссе, Кики, Дмитриев, Ишков, Каштанов, Шеттине.
Матч «Крылья Советов» — «Урал» состоится 11 ноября. Начало — в 14:00 мск.