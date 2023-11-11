Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Крылья Советов
Урал
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Факел
ЦСКА
01
Футбол. Зарубежный
15:30
Вулверхэмптон
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
16:00
Райо Вальекано
Жирона
Футбол. Первая лига
16:00
Волгарь
Ленинградец
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Ахмат
Футбол. Зарубежный
17:00
Лечче
Милан
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Хайденхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Дармштадт
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
18:00
Арсенал
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Эвертон
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед
Лутон Таун
Футбол. Зарубежный
18:15
Альмерия
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
19:00
Реймс
ПСЖ
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
Краснодар
Футбол. Зарубежный
20:00
Ювентус
Кальяри
Футбол. Зарубежный
20:30
Борнмут
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Хетафе
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
20:30
Бохум
Кельн
Футбол. Зарубежный
22:45
Монца
Торино
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Валенсия
Футбол. Зарубежный
23:00
Гавр
Монако
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
6.11
Сочи
Динамо
33
6.11
Урал
Рубин
01
6.11
Оренбург
Ростов
11
5.11
Локомотив
Спартак
11
5.11
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
32
5.11
Краснодар
Крылья Советов
21
4.11
Балтика
Зенит
02
4.11
Ахмат
Факел
12
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
13:47 (мск), источник: Sport24

«Крылья Советов» — «Урал». Стартовые составы на матч РПЛ

«Крылья Советов» и «Урал» назвали стартовые составы на матч 15-го тура РПЛ.

Крылья Советов
УралПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Ежов, Салтыков, Гарре, Шитов.

Запасные: Фролов, Овсянников, Зотов, Евгеньев, Барач, Якуба, Соколов, Иванисеня, Рахманович, Бобер, Писарский, Карпицкий.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Кулаков, Бегич, Итало, Малькевич, Аюпов, Егорычев, Сунгатулин, Юшин, Бикфалви.

Запасные: Алексей Мамин, Щербицкий, Бевеев, Артем Мамин, Эмерсон, Газинский, Сиссе, Кики, Дмитриев, Ишков, Каштанов, Шеттине.

Матч «Крылья Советов» — «Урал» состоится 11 ноября. Начало — в 14:00 мск.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Тут очень горячо. Очень! Жду твоего лайка». Мисс Россия, уехавшая в США, в образе супермодели Victoria's Secret
Вероника Путина: «Я не хочу детей. Хочу ездить по морям, покупать цацки и добиться максимально возможных высот»
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь