Футболисты ЦСКА и «Факела» сыграли вничью в матче РПЛ
Встреча завершилась со счетом 1:1.
Факел
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Встреча завершилась со счетом 1:1.
ВОРОНЕЖ, 11 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с воронежским «Факелом» со счетом 1:1 в выездном матче 15-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже.
Забитым мячом в составе армейцев отметился Виктор Давила (10-я минута).
У хозяев отличился Сергей Божин (90+3).