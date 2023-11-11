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16:06 (мск), источник: ТАСС

Футболисты ЦСКА и «Факела» сыграли вничью в матче РПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Факел
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Факел"

ВОРОНЕЖ, 11 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с воронежским «Факелом» со счетом 1:1 в выездном матче 15-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже.

Забитым мячом в составе армейцев отметился Виктор Давила (10-я минута).

У хозяев отличился Сергей Божин (90+3).

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Факел
1:1
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
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