«Крылья Советов» обыграли «Урал» и прервали четырехматчевую серию без побед
«Крылья Советов» обыграли «Урал» со счетом 3:1 в матче РПЛ.
«Крылья Советов» обыграли «Урал» со счетом 3:1 в матче РПЛ.
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Самарские «Крылья Советов» одержали победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 3:1. В составе победителей отличились Бенхамин Гарре (13-я минута, с пенальти), Владислав Шитов (67) и Владимир Писарский (90+7).
На 20-й минуте еще один пенальти не реализовал полузащитник самарцев Фернандо Костанца, его удар отбил Илья Помазун.
У гостей мяч забил Силвие Бегич с передачи Эрика Бикфалви (46).
В добавленное ко второму тайму время с поля был удален игрок «Урала» Юрий Газинский.
«Крылья Советов» (25 очков) поднялись на третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда прервала четырехматчевую серию без побед в чемпионате. «Урал» (16) располагается на 12-й строчке. Для коллектива Виктора Ганчаренко это четвертое поражение подряд в РПЛ.
В следующем туре «Крылья Советов» 25 ноября примут московский «Локомотив», а «Урал» 26 ноября в Екатеринбурге сыграет с «Краснодаром».