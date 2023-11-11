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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
16:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Крылья Советов» обыграли «Урал» и прервали четырехматчевую серию без побед

«Крылья Советов» обыграли «Урал» со счетом 3:1 в матче РПЛ.

Крылья Советов
УралПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Крылья Советов"

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Самарские «Крылья Советов» одержали победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча, прошедшая в Самаре, завершилась со счетом 3:1. В составе победителей отличились Бенхамин Гарре (13-я минута, с пенальти), Владислав Шитов (67) и Владимир Писарский (90+7).

На 20-й минуте еще один пенальти не реализовал полузащитник самарцев Фернандо Костанца, его удар отбил Илья Помазун.

У гостей мяч забил Силвие Бегич с передачи Эрика Бикфалви (46).

В добавленное ко второму тайму время с поля был удален игрок «Урала» Юрий Газинский.

«Крылья Советов» (25 очков) поднялись на третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда прервала четырехматчевую серию без побед в чемпионате. «Урал» (16) располагается на 12-й строчке. Для коллектива Виктора Ганчаренко это четвертое поражение подряд в РПЛ.

В следующем туре «Крылья Советов» 25 ноября примут московский «Локомотив», а «Урал» 26 ноября в Екатеринбурге сыграет с «Краснодаром».

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Крылья Советов
3:1
Первый тайм: 1:0
Урал
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