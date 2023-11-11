«Урал» Виктора Гончаренко в четвертый раз кряду проиграл в чемпионате России

Сегодня подопечные белорусского специалиста Виктора Гончаренко проиграли в Самаре местным «Крыльям Советов» с результатом 1:3. Белорусский защитник уральской команды Владислав Малькевич отыграл весь матч, а Егор Филипенко провел на поле первую половину встречи и был заменен в перерыве. Белорусский нападающий самарской дружины Егор Карпицкий остался в запасе.

Воронежский «Факел» принимал на своем поле одного из фаворитов российской премьер-лиги московский ЦСКА и ушел от поражения на 3-й компенсированной минуте игры — ничья 1:1.

Московский «Локомотив» у себя дома одержал волевую викторию над грозненским «Ахматом» — 2:1.

В главном поединке сегодняшнего игрового дня лидеры турнира футболисты «Краснодара» встретятся в Санкт-Петербурге с чемпионом страны «Зенитом», занимающим сейчас второе место.

Остальные матчи 15-го тура российского первенства пройдут 12 ноября. Казанский «Рубин» с белорусами Александром Мартыновичем и Виталием Лисаковичем в составе сыграют в гостях у футболистов «Сочи». Московское «Динамо» примет на своей арене «Оренбург», за который выступают белорусы Кирилл Капленко, Михаил Сиваков, Кирилл Печенин и Юрий Ковалев. «Пари Нижний Новгород» у себя дома будет соперничать с калининградской «Балтикой», а московский «Спартак» примет футболистов «Ростова».