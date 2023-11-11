«Краснодар» сыграл вничью с «Зенитом» и закончил первый круг РПЛ лидером

В составе «Краснодара» мяч забил Эдуард Сперцян (63-я минута). У «Зенита» отличился Матео Кассьерра (71).
«Зенит» и «Краснодар» провели по 15 матчей и по разу сыграли с каждой командой РПЛ. «Краснодар» набрал 32 очка и занимает первое место в турнирной таблице. «Зенит» располагается на второй строчке с 30 очками. Команда из Санкт-Петербурга прервала свою серию из четырех побед в чемпионате России.
Кассьерра забил 12-й мяч в сезоне и является лучшим бомбардиром чемпионата России. «Краснодар» не смог обыграть «Зенит» в 11-м матче РПЛ подряд. Четыре встречи завершились вничью, в семи победу праздновал «Зенит». Последнюю победу над командой из Санкт-Петербурга краснодарцы одержали 7 апреля 2018 года (2:1).
В следующем туре «Зенит» 25 ноября примет «Сочи», «Краснодар» 26 ноября в гостях сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга.