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21:50 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» сыграл вничью с «Зенитом» и закончил первый круг РПЛ лидером

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноября. /ТАСС/. «Краснодар» и петербургский «Зенит» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 15-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге в присутствии 46 701 зрителя.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

В составе «Краснодара» мяч забил Эдуард Сперцян (63-я минута). У «Зенита» отличился Матео Кассьерра (71).

«Зенит» и «Краснодар» провели по 15 матчей и по разу сыграли с каждой командой РПЛ. «Краснодар» набрал 32 очка и занимает первое место в турнирной таблице. «Зенит» располагается на второй строчке с 30 очками. Команда из Санкт-Петербурга прервала свою серию из четырех побед в чемпионате России.

Кассьерра забил 12-й мяч в сезоне и является лучшим бомбардиром чемпионата России. «Краснодар» не смог обыграть «Зенит» в 11-м матче РПЛ подряд. Четыре встречи завершились вничью, в семи победу праздновал «Зенит». Последнюю победу над командой из Санкт-Петербурга краснодарцы одержали 7 апреля 2018 года (2:1).

В следующем туре «Зенит» 25 ноября примет «Сочи», «Краснодар» 26 ноября в гостях сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга.

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