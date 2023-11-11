«Краснодар» сыграл вничью с «Зенитом» и закончил первый круг РПЛ лидером

«Зенит» и «Краснодар» провели по 15 матчей и по разу сыграли с каждой командой РПЛ. «Краснодар» набрал 32 очка и занимает первое место в турнирной таблице. «Зенит» располагается на второй строчке с 30 очками. Команда из Санкт-Петербурга прервала свою серию из четырех побед в чемпионате России.