Заруба года! «Краснодар» жестко напряг «Зенит» и остался лидером

26 фотографий 26 фотографий 26 фотографий

Лидеры РПЛ выдали безумный матч. Осторожный первый тайм сменился огненным вторым — гол «Краснодара» разбудил «Зенит». Гости выдержали натиск и закончили первый круг на вершине таблицы. Но чемпионская гонка только начинается.

Обе команды качественно подготовились к игре — в первую очередь в плане нейтрализации сильных сторон друг друга. Крайне осторожный первый тайм тому подтверждение. Даже главный судья матча Сергей Карасев поддался общему настроению и сделал несколько лишних свистков в ситуациях, когда мог продолжить игру — на всякий случай, как бы чего не вышло.

И «Зенит», и «Краснодар» были не очень активны в прессинге и позволяли друг другу выходить к середине поля. Однако там плотность игры возрастала и позиционное нападение стопорилось и у хозяев, и у гостей. Зенитовцы за счет гибридной схемы с Густаво Мантуаном на правом фланге сумели нейтрализовать Жоау Батчи, а Родригао и Страхинья Эракович вдвоем справлялись с Джоном Кордобой.

Краснодарцы в свою очередь внимательно следили за флангами — Олусегун и Батчи активно отрабатывали назад и не позволяли оппонентам свободно подавать в штрафную. Центральные хавбеки гостей при этом были очень активны в борьбе и не давали ни метра свободного пространства зенитовским бразильцам.

В такой осторожной игре особую роль играют стандартные положения. И здесь ближе к успеху были подопечные Владимира Ивича. Дважды после угловых мяч метался по штрафной Михаила Кержакова, но затолкать его в ворота так никто и не смог. Хозяева ответили лишь плотным ударом Клаудиньо из зоны подбора.

На последних минутах тайма команды на фоне усталости внезапно обменялись острыми моментами с игры. Сначала краснодарцы потеряли в своей штрафной Ивана Сергеева, но его удар с лета успел заблокировать защитник. А в ответной атаке Эдуард Сперцян бил головой с нескольких метров, но не попал в пустой угол ворот. Эти выпады стали предвестниками богатого на события второго тайма.

Второй тайм: не будите спящего чемпиона

В перерыве оба тренера внесли коррективы в атакующие действия, однако поначалу более эффективными были изменения Ивича. Жоао Батчи стал чаще уходить с фланга в центр, благодаря чему «Краснодар» регулярно получал преимущество в пространстве между линий и мог обострять игру. Несколько опасных включений Батчи, Сперцяна и Никиты Кривцова не сулили «Зениту» ничего хорошего.

Именно так и был забит первый гол в матче. Батчи получил мяч за спиной хавбеков «Зенита» и проникающим пасом вывел на удар Кордобу. Кержаков отразил удар колумбийца, но подоспевший Сперцян с двух попыток все-таки затолкал мяч в сетку. Гол в целом вытекал из логики игры — «Краснодар» не был сильнее, но упрямо гнул свою линию и заслуженно повел в счете.

Однако этот гол только разбудил зверя. «Зенит» включился на полную мощность и буквально задавил соперника. Сразу стало понятно, что питерцам для уверенного лидерства в чемпионате не всегда хватает мотивации. Но как только подопечные Семака действительно хотят победить, противостоять им вряд ли кто-то может.

«Зенит» довольно быстро отыгрался через слабое место обороны гостей, Наверняка Сергей Семак указал игрокам на уязвимость полуфлангов соперника. И это сработало. Краснодарцы были слишком пассивны в обороне, позволили Венделу проникнуть в штрафную и сделать скидку на Барриоса. Точная подача, Маттео Кассьерра выигрывает верх во вратарской — 1:1.

И зенитовцы не остановились на одном забитом голе и продолжили давить, вжимая гостей в штрафную. Недостаточная агрессивность южан в игре без мяча впервые в сезоне стала серьезной проблемой. Подопечные Ивича лишь реагировали на действия оппонентов, и постепенно все больше опускались к своим воротам. Это позволяло им контролировать штрафную, но от опасных дальних ударов не спасало.

Будь хозяева поточнее, они вполне могли и выиграть. Лучший шанс упустил Андрей Мостовой — он проскочил между двух защитников и мощно пробил с угла штрафной, но «Краснодар» спасла штанга.

Пожалуй, ничья стала закономерным итогом. Команды сегодня действительно были равны. «Зенит» показал, что может быть сильнее, если захочет — но «Краснодару» удалось за счет хорошего плана на игру и характера компенсировать небольшое преимущество питерцев в классе. Клуб Сергея Галицкого заканчивает первый круг лидером, но «Зенит» очень близко. Нас ждет увлекательная гонка за золото, в которой впервые за много лет команда Семака не выглядит безоговорочным фаворитом.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/R2p6ca43t3s?si=tD8UmXs0PvEpDGif" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.