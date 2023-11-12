Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реал
Валенсия
40
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Гавр
Монако
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монца
Торино
11
Футбол. Зарубежный
11.11
Борнмут
Ньюкасл Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
11.11
Гранада
Хетафе
11
Футбол. Зарубежный
11.11
Осасуна
Лас-Пальмас
11
Футбол. Зарубежный
11.11
Бохум
Кельн
11
Футбол. Зарубежный
11.11
Ювентус
Кальяри
21
Футбол. Премьер-лига
11.11
Зенит
Краснодар
11
Футбол. Зарубежный
11.11
Реймс
ПСЖ
03
Футбол. Зарубежный
11.11
Альмерия
Реал Сосьедад
13
Футбол. Зарубежный
11.11
Арсенал
Бернли
31
Футбол. Зарубежный
11.11
Кристал Пэлас
Эвертон
23
Футбол. Зарубежный
11.11
Манчестер Юнайтед
Лутон Таун
10
Футбол. Зарубежный
11.11
Аугсбург
Хоффенхайм
11
Футбол. Зарубежный
11.11
Бавария
Хайденхайм
42
Футбол. Зарубежный
11.11
Дармштадт
Майнц
00
Футбол. Зарубежный
11.11
Штутгарт
Боруссия Д
21
Футбол. Зарубежный
11.11
Лечче
Милан
22
Футбол. Премьер-лига
11.11
Локомотив
Ахмат
21
Футбол. Зарубежный
11.11
Райо Вальекано
Жирона
12
Футбол. Первая лига
11.11
Волгарь
Ленинградец
12
Футбол. Зарубежный
11.11
Вулверхэмптон
Тоттенхэм Хотспур
21
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
Шинник
Футбол. Премьер-лига
11.11
Крылья Советов
Урал
31
Футбол. Премьер-лига
11.11
Факел
ЦСКА
11
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
11.11
Зенит
Краснодар
11
11.11
Локомотив
Ахмат
21
11.11
Крылья Советов
Урал
31
11.11
Факел
ЦСКА
11
6.11
Сочи
Динамо
33
6.11
Урал
Рубин
01
6.11
Оренбург
Ростов
11
5.11
Локомотив
Спартак
11
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
00:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лучший матч чемпионата». Василий Уткин отреагировал на игру «Зенит» — «Краснодар»

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин отреагировал на ничейный результат в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром».

Краснодар
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

«Ух! Горячо было. Пока это лучший матч чемпионата. Избегайте выражения “счёт по игре”. 2:1 в любую пользу тоже было бы по игре, потому что такая ничья может скривиться куда угодно одним ударом. Отложу размышления до завтра. Пошёл собирать мысли в кучу; пусть мне приснится третий тайм этой замечательной игры», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, сегодня, 11 ноября, прошёл матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Краснодаром». Команды сыграли вничью со счётом 1:1. После данного матча «Краснодар» сохранил лидерство в чемпионате России по футболу, набрав 32 очка в 15 проведённых матчах. «Зенит» остался на второй строчке. У подопечных Сергея Семака 30 очков после аналогичного количества встреч.

Смотрите также:

Во время загрузки произошла ошибка.
Зенит
1:1
Первый тайм: 0:0
Краснодар
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Хабиб отказался от $ 40 млн за возвращение в UFC
Россию наказали по придуманному поводу. Двойные стандарты МОК во всей красе
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь