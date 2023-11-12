«Лучший матч чемпионата». Василий Уткин отреагировал на игру «Зенит» — «Краснодар»

«Ух! Горячо было. Пока это лучший матч чемпионата. Избегайте выражения “счёт по игре”. 2:1 в любую пользу тоже было бы по игре, потому что такая ничья может скривиться куда угодно одним ударом. Отложу размышления до завтра. Пошёл собирать мысли в кучу; пусть мне приснится третий тайм этой замечательной игры», — написал Уткин в своём телеграм-канале.