Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Пари Нижний Новгород
Балтика
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
Шинник
41
Футбол. Зарубежный
14:30
Наполи
Эмполи
Футбол. Зарубежный
15:00
Брест
Страсбур
Футбол. Первая лига
16:00
Динамо Мх
СКА-Хабаровск
Футбол. Первая лига
16:00
Тюмень
Кубань
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Оренбург
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
17:00
Клермон Фут
Лорьян
Футбол. Зарубежный
17:00
Лилль
Тулуза
Футбол. Зарубежный
17:00
Метц
Нант
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Болонья
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Аталанта
Футбол. Первая лига
17:00
Нефтехимик
Торпедо
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
Алания
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Унион Б
Футбол. Первая лига
18:00
Химки
Акрон
Футбол. Зарубежный
18:15
Барселона
Алавес
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Рубин
Футбол. Первая лига
19:00
Родина
Черноморец
Футбол. Зарубежный
19:05
Ренн
Лион
Футбол. Премьер-лига
19:30
Спартак
Ростов
Футбол. Зарубежный
19:30
Челси
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
19:30
Вердер
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
20:00
Лацио
Рома
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Бетис
Футбол. Зарубежный
21:30
РБ Лейпциг
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Ланс
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
11.11
Реал
Валенсия
51
Футбол. Зарубежный
11.11
Гавр
Монако
00
Футбол. Зарубежный
11.11
Монца
Торино
11
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
11.11
Зенит
Краснодар
11
11.11
Локомотив
Ахмат
21
11.11
Крылья Советов
Урал
31
11.11
Факел
ЦСКА
11
6.11
Сочи
Динамо
33
6.11
Урал
Рубин
01
6.11
Оренбург
Ростов
11
5.11
Локомотив
Спартак
11
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:18 (мск), источник: Sports.Ru

«Отскочили, мягко говоря» — признает сам «Краснодар» после «Зенита». Да, вот так честно

Ивич, Сафонов и Сперцян.

Зенит
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
27
фотографий
27
фотографий
27
фотографий

«Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью 1:1 в главном матче 15-го тура Мир РПЛ.

«Зенит» отыгрался при помощи гола Матео Кассьерры через семь минут после того, как пропустил от Эдуарда Сперцяна. Краснодарцы довольны ничьей, учитывая события в концовке.

«Последние 20−25 минут принадлежали сопернику». Ивич признал это и рассмеялся на вопрос о Галицком

— Мы не удовлетворены до конца, — признался главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич. — Шансов было не так много. Но за эти 15 туров ни один соперник не был очевидно сильнее нас. Я доволен 60 минутами, соперник не создал ничего особенного. Мы удовлетворены одним очком.

Источник: Фонтанка.ру

Мы выглядели лучше «Зенита» до нашего гола. В первом тайме у нас было два хороших момента. У соперника — один. После гола начались проблемы. Мы перестали играть с мячом. Уже сталкивались с такой ситуацией, и вот она снова. Понятно, что сказался уровень соперника.

После счета 1:1 «Зенит» играл лучше нас. У них была штанга, они находились ближе к нашей штрафной. Последние 20−25 матча принадлежали сопернику. У нас не получалось создать шансов.

Ивичу снова задали вопрос о президенте Сергее Галицком. На этот раз — мог ли быть Галицкий удовлетворен игрой «Краснодара» в конце матча?

Реакция тренера — идеальная. Ответил одной фразой: «Надо спросить у него».

Источник: Фонтанка.ру

Сергей Семак согласился, что до гола «Краснодар» был абсолютно надежен, а после мяча Сперцяна лучше действовал уже «Зенит».

Источник: Фонтанка.ру

«Нам должны были забивать, ничья — комфортно». Краснодарцы согласны, что повезло не проиграть

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов — с самой четкой оценкой в диалоге с «Матч ТВ».

— В концовке нас немного задавили, и если бы «Зенит» забил, я бы не удивился.

Источник: Фонтанка.ру

— Вы явно не можете не думать о борьбе за чемпионство.

— Прошло 15 матчей, впереди столько же. Да, мы на первом месте, есть небольшой отрыв. Мы в курсе этого и понимаем, где находимся. И понимаем, что в этом году шанс стать чемпионом как минимум есть.

— Каким было настроение после игры в раздевалке?

— После того как в концовке, мягко говоря, отскочили и нам должны были забивать, ничья выглядела комфортной.

Источник: Фонтанка.ру

Эдуард Сперцян на «Матч ТВ» согласился: «Мы много оборонялись, особенно во втором тайме. Должны быть довольны ничьей. “Зенит” заставил нас сесть низко, были разрывы. В конце уже бились друг за друга. Самое тяжелое, что мы не выходили, сразу били вперед, игра пошла на вынос, Кордоба был впереди в атаке один».

Источник: РИА "Новости"

Михаил Кержаков, стоя в эфире рядом с Эдуардом, дополнил своими впечатлениями: «Мы доминировали, но самый обидный момент — штанга Мостового. “Зенит” был ближе к победе, чем “Краснодар”. Мне кажется, “Краснодар” играл больше не на победу, а на то, чтобы не проиграть. Предыдущие игры, которые мы просматривали, они как “Ливерпуль” или “Сити” неслись, сминали соперника, бежали. Сейчас немного побаивались нас, от обороны больше играли, чем обычно. Они стали прагматичными, потому что пропускают меньше в плане контратак».

Во время загрузки произошла ошибка.
Зенит
1:1
Первый тайм: 0:0
Краснодар
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь