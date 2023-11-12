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01:02 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Спартака» сыграют с «Ростовом» в матче РПЛ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» сыграет против «Ростова» в матче 15-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на «Открытие банк — Арене» в Москве.

Спартак
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

На данный момент красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 14 матчах. «Ростов» с 17 очками идет на 11-й строчке. «Спартак» сумел одержать всего одну победу в последних пяти матчах чемпионата страны, а «Ростов» не проигрывает три встречи РПЛ подряд.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 15, 12.11.2023, 19:30

Спартак-Ростов-

У «Спартака» на поле не выйдут защитники Даниил Хлусевич и Томаш Тавараеш. Гостям не поможет полузащитник Алексей Миронов.

В прошедшем сезоне команды сыграли дважды в рамках РПЛ. «Ростов» обыграл москвичей дома (4:2) и сыграл вничью в гостях (1:1).

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Валерий Кечинов считает, что матч против «Ростова» будет очень тяжелым для его бывшей команды. «Сейчас “Ростов” на ходу, видно, что команда встряхнулась, чего нельзя сказать о “Спартаке”. “Спартак” играет нестабильно, поэтому любой исход игры меня не удивит. Игра будет крайне тяжелой для “Спартака”, — сказал собеседник ТАСС.

Матч между «Спартаком» и «Ростовом» начнется в 19:30 мск.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 15, 12.11.2023, 14:00

Пари Нижний Новгород-Балтика-

«Динамо» сыграет с «Оренбургом», «Сочи» — с «Рубином»

В первом матче воскресенья «Пари Нижний Новгород» примет калининградскую «Балтику». Нижегородцы занимают восьмое место, набрав 20 очков. «Балтика» с 11 очками идет на предпоследней, 15-й строчке. Команды ранее никогда не играли между собой в РПЛ, их матч начнется в 14:00 мск.

Следующий матч начнется в 16:30 мск, в нем столичное «Динамо» примет «Оренбург». «Динамо» занимает шестую позицию, имея в активе 22 очка, беспроигрышная серия бело-голубых в чемпионате страны составляет пять матчей. «Оренбург», который набрал 13 очков, занимает 13-е место, они не выигрывают в РПЛ на протяжении четырех последних встреч.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 15, 12.11.2023, 16:30

Динамо-Оренбург-

«Динамо» в случае победы завершит первый круг чемпионата на третьем месте. Впервые матч против бывшей команды проведет главный тренер бело-голубых Марцел Личка. С 2020 по 2023 год он возглавлял «Оренбург», в сезоне-2021/22 команда вышла в РПЛ, а в прошлом чемпионате заняла седьмое место.

Не поможет бело-голубым в предстоящем матче основной правый защитник Эли Даса, который отправился в расположение сборной Израиля на матч отборочного турнира на чемпионат Европы 2024 года с командой Косова.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 15, 12.11.2023, 19:00

Сочи-Рубин-

В прошлом сезоне команды играли между собой четыре раза: два матча они провели в РПЛ, два — в Фонбет — Кубке России. «Динамо» выиграло два матча, одну кубковую встречу в серии пенальти выиграл «Оренбург», также оренбургская команда победила в последней игре в чемпионате.

В другом воскресном матче «Сочи» на своем поле встретится с казанским «Рубином». «Рубин» занимает девятое место, набрав 19 очков, казанцы выиграли три последних матча из четырех. «Сочи», имея в активе 10 очков, замыкает турнирную таблицу. Матч между «Рубином» и «Сочи» начнется в 19:00 мск.

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