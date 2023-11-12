«Лев прыгнул, Бык отскочил». Глава «Газпрома» Миллер оценил игру «Зенит» — «Краснодар»

Футбол, Премьер-лига, Тур 1511.11.2023, 19:30 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 46695 зрителей
|Сергей Семак
|Владимир Ивич
|Матео Кассьерра(Вильмар Барриос)
|70′
|Эдуард Сперцян
|63′
|41
|Михаил Кержаков
|39
|Матвей Сафонов
|3
|Дуглас Сантос
|3
|Тормена
|25
|Страхиня Эракович
|4
|Хуниор Алонсо
|28
|Нуралы Алип
|15
|Лукас Оласа
66′
|55
|Родригао
|10
|Эдуард Сперцян
|5
|Вильмар Барриос
|11
|Жоау Батчи
|8
|Маркус Вендел
|53
|Александр Черников
|11
|Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
90′
|9
|Джон Кордоба
|21
|Александр Ерохин
|98
|Сергей Петров
90′
|30
|Матео Кассьерра
86′
|23
|Александр Эктов
|4
|Данил Круговой
|88
|Никита Кривцов
63′
|33
|Иван Сергеев
67′
|20
|Кади Боржес
|17
|Андрей Мостовой
|40
|Олакунле Олусегун
83′
|31
|Густаво Мантуан
67′
|14
|Михайло Баньяц
|10
|Вильсон Изидор
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Алексей Лунев(Россия, Новосибирск)
|Боковой судья
|Максим Ковалев(Россия, Реутов)
|ВАР
|Павел Кукуян(Россия, Сочи)
|Ассистент ВАР
|Николай Еремин(Россия, Москва)