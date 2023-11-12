Стало известно имя лучшего тренера РПЛ по итогам октября

«Сергей Ташуев максимально уверенно забирает награду Тренера месяца в октябре. Большинство болельщиков выбрало Сергея Абуезидовича, за него же были 9 из 10 экспертов», — написано в телеграм-канале РПЛ.

Также в списке претендентов на эту награду были Сергей Семак («Зенит»), Сергей Юран («Пари Нижний Новгород»), Валерий Карпин («Ростов») и Рашид Рахимов («Рубин»).