«Динамо» — «Оренбург»: стали известны стартовые составы команд на матч РПЛ
Сегодня, 12 ноября, в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московское «Динамо» и «Оренбург».
Сегодня, 12 ноября, в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московское «Динамо» и «Оренбург».
Матч пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Игра начнётся в 16:30 мск.
Стали известны стартовые составы команд.
«Динамо»: Лещук, Бессмертный, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Лаксальт, Чавес, Бителло, Гладышев, Нгамалё, Тюкавин.
«Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Гойкович, Сиваков, Адамов, Перес, Вера, Флорентин, Марин, Воробьёв, Обухов.
После 14 туров чемпионата России команда Марцела Лички набрала 22 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ «Оренбург» заработал 13 очков и расположился на 13-й строчке.
В последних пяти турах Российской Премьер-Лиги московская команда четыре раза сыграла вничью и один раз выиграла. «Оренбург» в последних пяти матчах РПЛ два раза проиграл, дважды сыграл вничью и один раз выиграл.