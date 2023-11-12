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16:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Динамо» — «Оренбург»: стали известны стартовые составы команд на матч РПЛ

Сегодня, 12 ноября, в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московское «Динамо» и «Оренбург».

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Источник: РИА "Новости"

Матч пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Игра начнётся в 16:30 мск.

Стали известны стартовые составы команд.

«Динамо»: Лещук, Бессмертный, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Лаксальт, Чавес, Бителло, Гладышев, Нгамалё, Тюкавин.

«Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Гойкович, Сиваков, Адамов, Перес, Вера, Флорентин, Марин, Воробьёв, Обухов.

После 14 туров чемпионата России команда Марцела Лички набрала 22 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ «Оренбург» заработал 13 очков и расположился на 13-й строчке.

В последних пяти турах Российской Премьер-Лиги московская команда четыре раза сыграла вничью и один раз выиграла. «Оренбург» в последних пяти матчах РПЛ два раза проиграл, дважды сыграл вничью и один раз выиграл.

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