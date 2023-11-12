«Динамо» — «Оренбург»: стали известны стартовые составы команд на матч РПЛ

Матч пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Игра начнётся в 16:30 мск.

Стали известны стартовые составы команд.

«Динамо»: Лещук, Бессмертный, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Лаксальт, Чавес, Бителло, Гладышев, Нгамалё, Тюкавин.

«Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Гойкович, Сиваков, Адамов, Перес, Вера, Флорентин, Марин, Воробьёв, Обухов.

После 14 туров чемпионата России команда Марцела Лички набрала 22 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. В свою очередь, после аналогичного количества игр в РПЛ «Оренбург» заработал 13 очков и расположился на 13-й строчке.