«Пари НН» и «Балтика» сыграли вничью в матче 15-го тура РПЛ

Матч прошёл на стадионе «Нижний Новгород». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном из Москвы. Команды сыграли вничью — 0:0.

За весь матч команды нанесли лишь по одному удару в створ чужих ворот. Калининградцы заработали две жёлтые карточки: Максим Кузьмин и Кирилл Маляров получили по «горчичнику». «Пари НН» фолил меньше. Жёлтая карточка на счету Александра Трошечкина.