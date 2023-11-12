«Спартак» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ

Команды будут играть на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Максименко, Медина, Дуарте, Чернов, Литвинов, Рябчук, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Промес, Зиньковский.

«Ростов»: Песьяков, Мелёхин, Вахания, Осипенко, Лангович, Мохеби, Глебов, Байрамян, Уткин, Щетинин, Голенков.

В прошлом сезоне команды встречались дважды в рамках РПЛ. В первом круге «Ростов» оказался сильнее «Спартака» — 4:2. Во втором круге красно-белые и южане сыграли вничью со счётом 1:1.