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18:27 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ

Сегодня, 12 ноября, состоится встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Ростовом».

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РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Команды будут играть на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Максименко, Медина, Дуарте, Чернов, Литвинов, Рябчук, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Промес, Зиньковский.

«Ростов»: Песьяков, Мелёхин, Вахания, Осипенко, Лангович, Мохеби, Глебов, Байрамян, Уткин, Щетинин, Голенков.

В прошлом сезоне команды встречались дважды в рамках РПЛ. В первом круге «Ростов» оказался сильнее «Спартака» — 4:2. Во втором круге красно-белые и южане сыграли вничью со счётом 1:1.

В данный момент «Спартак» находится на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 21 очко в 14 проведённых матчах. «Ростов» располагается на 11-й позиции. У подопечных Валерия Карпина 17 очков после аналогичного количества встреч.

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