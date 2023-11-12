«Сочи» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ
Сегодня, 12 ноября, состоится встреча 15-го тура МИР РПЛ между «Сочи» и «Рубином».
Сегодня, 12 ноября, состоится встреча 15-го тура МИР РПЛ между «Сочи» и «Рубином».
Матч пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком из Владивостока. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Стартовые составы:
«Сочи»: Заболотный, Дркушич, Заика, Миладинович, Литвинов, Макарчук, Кравцов, Юсупов, Джорджевич, Крамарич, Бурмистров.
«Рубин»: Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Тесленко, Вуячич, Иву, Безруков, Вада, Даку, Ранджелович, Чумич.
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Последний раз команды встречались в рамках РПЛ-2021/2022. В первом круге «Рубин» оказался сильнее «Сочи» — 2:1. Во втором круге южане уничтожили казанцев — 6:0.
В данный момент «Сочи» находится на последнем, 16-м месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 10 очков в 14 проведённых матчах. «Рубин» располагается на девятой позиции. У подопечных Рашида Рахимова 19 очков после аналогичного количества встреч.