Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Лацио
Рома
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Спартак
Ростов
20
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Челси
Манчестер Сити
11
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вердер
Айнтрахт Ф
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ренн
Лион
00
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Сочи
Рубин
01
Футбол. Первая лига
перерыв
Родина
Черноморец
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Барселона
Алавес
21
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Бетис
Футбол. Зарубежный
21:30
РБ Лейпциг
Фрайбург
Футбол. Первая лига
18:00
Химки
Акрон
22
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Унион Б
40
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Косово
Израиль
Футбол. Зарубежный
22:45
Ланс
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Фулхэм
31
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон
Шеффилд Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль
Брентфорд
30
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм
Ноттингем Форест
32
Футбол. Зарубежный
17:00
Клермон Фут
Лорьян
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Лилль
Тулуза
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Метц
Нант
31
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Болонья
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Аталанта
11
Футбол. Первая лига
17:00
Нефтехимик
Торпедо
00
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
Алания
11
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Оренбург
20
Футбол. Первая лига
16:00
Динамо Мх
СКА-Хабаровск
20
Футбол. Первая лига
16:00
Тюмень
Кубань
30
Футбол. Зарубежный
14:30
Наполи
Эмполи
01
Футбол. Премьер-лига
14:00
Пари Нижний Новгород
Балтика
00
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
Шинник
41
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
16:30
Динамо
Оренбург
20
14:00
Пари Нижний Новгород
Балтика
00
11.11
Зенит
Краснодар
11
11.11
Локомотив
Ахмат
21
11.11
Крылья Советов
Урал
31
11.11
Факел
ЦСКА
11
6.11
Сочи
Динамо
33
6.11
Урал
Рубин
01
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сочи» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 15-го тура РПЛ

Сегодня, 12 ноября, состоится встреча 15-го тура МИР РПЛ между «Сочи» и «Рубином».

Сочи
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Матч пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком из Владивостока. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Стартовые составы:

«Сочи»: Заболотный, Дркушич, Заика, Миладинович, Литвинов, Макарчук, Кравцов, Юсупов, Джорджевич, Крамарич, Бурмистров.

«Рубин»: Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Тесленко, Вуячич, Иву, Безруков, Вада, Даку, Ранджелович, Чумич.

Купить билеты на матч «Сочи» — «Рубин» можно с помощью нашего сервиса «Билеты».

Последний раз команды встречались в рамках РПЛ-2021/2022. В первом круге «Рубин» оказался сильнее «Сочи» — 2:1. Во втором круге южане уничтожили казанцев — 6:0.

В данный момент «Сочи» находится на последнем, 16-м месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 10 очков в 14 проведённых матчах. «Рубин» располагается на девятой позиции. У подопечных Рашида Рахимова 19 очков после аналогичного количества встреч.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Хабиб отказался от $ 40 млн за возвращение в UFC
Россию наказали по придуманному поводу. Двойные стандарты МОК во всей красе
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь