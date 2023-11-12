«Динамо» победило «Оренбург» и завершило первый круг РПЛ на третьем месте

Источник: https://t.me/fcdynamo

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского «Динамо» победили «Оренбург» со счетом 2:0 в домашнем матче 15-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене».

В составе победителей голы забили Константин Тюкавин (59-я минута) и Луис Чавес (67). Чавес получил четвертую желтую карточку и не сыграет в следующем туре. Мексиканский полузащитник после игры с «Оренбургом» отправится в расположение национальной сборной.

Впервые матч против бывшей команды провел главный тренер бело-голубых Марцел Личка, он перешел в «Динамо» из «Оренбурга» летом нынешнего года. В составе «Динамо» не принял участия в игре защитник Эли Даса, который отправился в расположение сборной Израиля на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года с командой Косова. 12 ноября футболисты сборной Израиля направлялись в аэропорт, но в дороге сработала воздушная тревога, игроки и другие члены команды выбежали из автобуса и спрятались на обочине трассы.

Тюкавин был заменен на первой добавленной ко второму тайму минуте, вместо него на поле вышел Александр Чупаёв, для которого игра стала дебютной за «Динамо». По информации «Спорт-экспресса», Тюкавин активировал опцию автоматического продления контракта с «Динамо» на один год. По условиям текущего соглашения, опция продления применяется при проведении игроком на поле 1 200 минут.

«Динамо» набрало 25 очков в 15 матчах и поднялось на третье место в турнирной таблице РПЛ, беспроигрышная серия бело-голубых в чемпионате страны составляет теперь 6 игр. «Оренбург» идет на 13-й строчке, имея в активе 13 очков после 15 встреч.

В следующем туре подопечные Лички 25 ноября в гостях сыграют со столичным ЦСКА, а «Оренбург» днем позднее дома примет грозненский «Ахмат».