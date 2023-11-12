Финт Зидана от Тюкавина и невероятный промах. Один эпизод был круче всего матча «Динамо»!

Источник: https://t.me/fcdynamo

Марцел Личка обыграл свою бывшую команду. «Динамо» догнало по набранным очкам занимающие третье место «Крылья Советов» и ЦСКА.

Динамовцы сыграли без Дасы и Смолова. Защитник раньше времени уехал в сборную Израиля из-за перенесённых матчей национальной команды, а у форварда проблемы с бедром. В результате на правом фланге обороны бело-голубых вышел молодой Бессмертный, а в роли «десятки» действовал самый дорогой летний новичок РПЛ Бителло. Личка как никто знает сильные и слабые стороны «Оренбурга», с которым работал ещё в прошлом сезоне. И его команда с первых минут стала давить на те зоны, в которых, по замыслу чешского тренера, могла найти голевые моменты. Даже с первых секунд! Не прошло и минуты, как Гладышев вырезал с правого фланга кросс, а голкипер Сысуев потрясающим сейвом спас оренбуржцев от пропущенного мяча.

«Динамо» быстро двигало мяч и эффективно вскрывало защиту команды Давида Деограсии на флангах. Под давлением хозяев гостям было трудно забирать владение, выходить в контратаки. Бело-голубые с удивительной лёгкостью создавали моменты и проникали в штрафную соперника. Позиционная оборона — не лучшее, что умеет сегодняшний «Оренбург». Достаточно сказать, что только передач под удар из штрафной Сысуева было шесть, не говоря уж о самих ударах.

Тот же Нгамалё в середине первого тайма совершил один из самых удивительных промахов сезона, не сумев попасть в створ с линии вратарской. Хотя бил без помех! Эту атаку украсил финт Зидана в исполнении Тюкавина. Сам центрфорвард «Динамо» был близок к голу и в этом эпизоде, и чуть позже, когда попал в крестовину. Каким-то чудом команда Деограсии удержала нули к перерыву, позволив бело-голубым нанести 20 ударов за тайм.

После перерыва картина игры внезапно поменялась. «Динамо» стало медлительным, а «Оренбург» прибавил в скорости переходов из обороны в атаку. Теперь уже команда Деограсии создала момент на первой минуте: Марин, подменявший дисквалифицированного Мансилью, наконец-то проявил себя. Ускользнул от Бессмертного и вылетал один на один — Лещук выиграл дуэль. Потом с того же правого фланга обороны хозяев пришёл убойный момент, который упустил Воробьёв, о чьём трансфере в «Динамо» говорят в последнее время. Форвард ещё пенальти выпрашивал, однако мяч попал в прижатую руку Фернандеса.

Парадоксально, но «Динамо» забило тогда, когда меньше всего этого заслуживало. «Оренбург» почувствовал, что можно перевернуть игру, но пропустил атаку, которую развернул Бителло. Бессмертный вовремя подключился вперёд и сделал кросс, а Сысуев неудачно отбил мяч на Тюкавина. Константин забил в третьем туре подряд после длительной сухой серии.

Ещё через восемь минут не отошедший от гола «Оренбург» пропустил второй мяч. Снова атаку завязал Бителло, у которого к тому времени было уже пять передач под удар. Бразилец сыграл в стенку с Нгамалё, а рикошет от защитника «Оренбурга» помог мячу прилететь в нужную точку — туда, куда набежал из глубины Чавес.

«Динамо» сделало результат во втором тайме, несмотря на то что переиграло «Оренбург» только в первом. В итоге бело-голубые перебили команду Деограсии почти в два раза — 26:15 (в створ — 6:4, из штрафной — 16:10). А в компенсированное время за динамовскую основу и в РПЛ дебютировал 19-летний Чупаёв. Отсутствие в заявке Смолова дало возможность юному нападающему заполнить вакансию в атаке и почувствовать вкус большого футбола.