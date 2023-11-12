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21:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рубин» победил «Сочи» и продлил беспроигрышную серию в РПЛ

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Футболисты казанского «Рубина» продлили беспроигрышную серию в Российской премьер-лиге (РПЛ) до пяти матчей, победив на выезде «Сочи» в рамках 15-го тура чемпионата страны.

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Источник: https://t.me/Sochipfc

Встреча, прошедшая в воскресенье на арене «Фишт» в Сочи, завершилась со счетом 2:0. У победителей мячи забили Руслан Безруков (40-я минута) и Мирлинд Даку (66). Хозяева завершали матч в меньшинстве после удаления Кирилла Кравцова (55).

«Рубин» не проигрывает в РПЛ с 8 октября (4 победы, 1 ничья), вратарь казанцев Юрий Дюпин оформил пятый сухой матч подряд. Клуб из Татарстана набрал 22 очка и поднялся на восьмое место в таблице. «Сочи» потерпел 11-е поражение в 15 матчах первого круга и замыкает турнирную таблицу (10 очков).

Второй круг чемпионата России «Рубин» начнет 26 ноября домашним матчем с воронежским «Факелом», а «Сочи» днем ранее встретится на выезде с петербургским «Зенитом».

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