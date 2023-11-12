«Рубин» победил «Сочи» и продлил беспроигрышную серию в РПЛ

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Встреча, прошедшая в воскресенье на арене «Фишт» в Сочи, завершилась со счетом 2:0. У победителей мячи забили Руслан Безруков (40-я минута) и Мирлинд Даку (66). Хозяева завершали матч в меньшинстве после удаления Кирилла Кравцова (55).

«Рубин» не проигрывает в РПЛ с 8 октября (4 победы, 1 ничья), вратарь казанцев Юрий Дюпин оформил пятый сухой матч подряд. Клуб из Татарстана набрал 22 очка и поднялся на восьмое место в таблице. «Сочи» потерпел 11-е поражение в 15 матчах первого круга и замыкает турнирную таблицу (10 очков).

Второй круг чемпионата России «Рубин» начнет 26 ноября домашним матчем с воронежским «Факелом», а «Сочи» днем ранее встретится на выезде с петербургским «Зенитом».