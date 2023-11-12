«Спартак» обыграл «Ростов» в матче чемпионата России по футболу

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МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» со счетом 2:1 обыграли «Ростов» в заключительном матче первого круга Мир — Российской премьер-лиги. Встреча прошла на «Открытие банк — Арене» в Москве.

Забитыми мячами в составе «Спартака» отметились Михаил Игнатов (4-я минута) и Квинси Промес (15). У «Ростова» отличился Максим Осипенко (81, с пенальти). Игнатов и Промес также отметились голевыми передачами.

«Спартак» в чемпионате России не мог победить «Ростов» четыре матча подряд (два поражения, две ничьих). Последнюю победу красно-белые одержали 4 апреля 2021 года (3:2). Дома «Спартак» последний раз обыгрывал ростовчан в мае 2018 года (2:0).

«Спартак» набрал 24 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. «Ростов» с 17 очками располагается на 11-й строчке. В следующем туре «Спартак» 25 ноября на выезде сыграет с калининградской «Балтикой», «Ростов» 26 ноября примет «Пари Нижний Новгород».