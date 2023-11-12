«Спартак» разнёс команду Карпина в первом тайме! Но потом еле отбился от неё

Очередная яркая встреча «Спартака» с Валерием Карпиным закончилась поражением тренера сборной России и «Ростова». Красно-белые выиграли лишь второй матч за последние шесть туров и после половины чемпионата занимают седьмое место.

В заявке «Спартака» неожиданно не оказалось Бабича. Если прошлый тур Срджан пропускал из-за дисквалификации, то в этом должен был вернуться в основу. Но оказалось, что серб простудился, поэтому тренер красно-белых оставил пару центральных защитников Дуарте — Чернов. Ещё один ход Гильермо Абаскаля, который не прогнозировался — появление Зобнина на позиции правого защитника. Пропускавшего матч из-за удаления в дерби с «Локо» Хлусевича испанец заменил с помощью универсала: небольшой опыт игры на этой позиции у Романа был при предыдущих тренерах.

Команда Валерия Карпина начала агрессивно, с высокого прессинга. Но «Спартак» с его лёгкой и подвижной атакующей группой хорошо контролировал мяч, быстро комбинировал и находил свободное пространство. В эти минуты ростовчане не успевали за скоростями москвичей. Впереди у «Спартака» роль «ложной девятки» опять исполнял Игнатов. Отсутствие Соболева в основе Абаскаль объяснил оригинально — потому что «идёт дождь, а не светит солнце». Но если есть результат, значит, тренер прав. Как же круто Игнатов завершил атаку с участием Зиньковского и Промеса! Классное первое касание и неудобный для высокого Песьякова удар низом — первый от красно-белых.

Через несколько минут «Ростов» едва не сравнял счёт, когда Максименко под прессингом выкатил мяч сопернику. Вот тут классического нападающего Голенкова как раз подвела плохая обработка. Команда Карпина по привычке тоже разбивала прессинг противника за счёт включений в розыгрыш своего голкипера. Песьяков, как и Максименко, «привёз» под давлением, а «Спартак», в отличие от «Ростова», не простил ошибку. И кто перехватил мяч — Игнатов! Михаил же и сделал голевую передачу на Промеса.

Только при счёте 2:0 в пользу «Спартака» ростовчане сумели завладеть игровым преимуществом. Лишь в середине первого тайма Голенков нанёс первый удар команды Карпина — головой из-под Дуарте, который играл с разбитым носом. Но главной неприятностью для «Спартака» до перерыва стала травма Зобнина, которого поменял Денисов. В остальном Абаскаль должен был быть доволен ходом встречи с «Ростовом». После 45 минут красно-белые имели «плюс два» и по ударам (6:4), и по счёту 2:0.

Карпин решил «лечить» свою команду в перерыве шоковой терапией — сделал сразу тройную замену! Голенков, Щетинин и Лангович, по мнению тренера, были теми, кто не справлялся со своими обязанностями. В атаку вышел голодный до игры экс-нападающий сборной России Комличенко. Стало больше позиционного футбола, «Спартак» немного опустил линии, чтобы удержать результат. Но хозяева продолжали периодически проигрывать воздух в собственной штрафной после кроссов, и это не могло не тревожить Абаскаля. Ещё один момент, когда Дуарте упустил своего оппонента, завершился опаснейшим ударом Комличенко.

Ещё до начала встречи Абаскаль сказал, что «Спартак» должен заставить «Ростов» бегать за мячом, и тогда будут хорошие шансы на победу. Контроль мяча, передачи под давлением — это то, что тоже пытались делать игроки хозяев во втором тайме. При счёте 2:0 у красно-белых по статистике оставалось больше пасов и на своей половине поля, и в середине, и на чужой трети. А потом случился ещё один кросс с ударом Комличенко головой — мяч попал в вытянутую руку Литвинова. Очевидный 11-метровый, но судье Левникову потребовался VAR. Осипенко не забил пенальти в прошлом туре, зато в этом всё исполнил идеально.

«Ростов» вернул интригу и мощно поддавил. У «Спартака», оставшегося даже без «ложной девятки» Игнатова, не получалась контригра. То ли из-за желания хоть как-то цепляться за мячи впереди, то ли больше для помощи на стандартах Абаскаль выпустил на концовку Соболева. Красно-белые ни разу не пробили в створ за 45 минут, но в компенсированное время именно Александр должен был снимать все вопросы. Однако и он не попал из хорошей позиции. «Ростов» в итоге выиграл по ударам (14:11) и попаданиям в створ (6:3), тем не менее «Спартак» отбился и завершил первый круг победой.