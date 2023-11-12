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22:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Абаскаль рассказал о состоянии травмированных игроков «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после победного матча 15-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1) рассказал о состоянии травмированных игроков в команде.

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Источник: Чемпионат.com

— Бабич заболел ангиной. У него болит горло. У Умярова небольшое мышечное поврежение — думаю, нужно два-три дня, чтобы он пришел в себя. Джикия очень близок к возвращению в общую группу. Думаю, уже на этой неделе он вернется в нее. Зобнин сказал, что почувствовал спазм. Я видел матчи Романа на позиции правого защитника 2−3 года назад. Он играл великолепно. Надеемся, что он как можно скорее вернется и будет нам помогать, в том числе на фланге. Да, он играл в схеме с 5 защитниками, но и в схеме с 4 защитниками его опыт нам поможет, — сказал тренер на пресс-конференции.

«Спартак» набрал 24 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ. На седьмой строчке находится «Локомотив» с таким же количеством баллов. «Ростов» располагается на 11-м месте (17 очков).

Во время загрузки произошла ошибка.
Спартак
2:1
Первый тайм: 2:0
Ростов
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