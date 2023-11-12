Абаскаль рассказал о состоянии травмированных игроков «Спартака»

— Бабич заболел ангиной. У него болит горло. У Умярова небольшое мышечное поврежение — думаю, нужно два-три дня, чтобы он пришел в себя. Джикия очень близок к возвращению в общую группу. Думаю, уже на этой неделе он вернется в нее. Зобнин сказал, что почувствовал спазм. Я видел матчи Романа на позиции правого защитника 2−3 года назад. Он играл великолепно. Надеемся, что он как можно скорее вернется и будет нам помогать, в том числе на фланге. Да, он играл в схеме с 5 защитниками, но и в схеме с 4 защитниками его опыт нам поможет, — сказал тренер на пресс-конференции.