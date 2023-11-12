Станислав Черчесов высказался о победе «Спартака» над «Ростовом» в РПЛ

«Почему “Спартак” спокойно не доиграл этот матч и устроил себе нервотрепку? 2:0 — счет комфортный. Я всегда футболистам говорю, есть две вещи: отдать пространство и инициативу. Иногда можно отдать пространство, при счете 2:0. А тут отдали, самое главное, и инициативу. “Ростов” начал создавать и, вдруг, играть. Ни одна команда не может доминировать все 90 минут. Уровень примерно одинаковый, это РПЛ.



Другое дело, что не имеет права классная команда отдавать инициативу в такой ситуации. Это мое мнение», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».