Черчесов высказался о ситуации с возможным конфликтом Абаскаля и Соболева в «Спартаке»

«По мне, это вообще не сложность. Человек не пришёл на завтрак, как второй месяц говорят, и из‑за этого не играет, как по мне, это наивно. Не пришёл на завтрак — оштрафовали, иди играй в футбол.



Значит, надо сказать, что за причина, чтобы оно не витало и не обсуждали. “Спартак” смотрится мобильнее без Соболева? Может быть, и мобильнее, но всё равно, нападающий — это нападающий, который знает своё дело. Я его называю Соболёк. Но если бы я так к нему относился, то он бы после первого сбора не вызвался. Но с любым футболистом нужно находить контакт, до определённого момента. Он прибавил, поэтому и был в сборной, на чемпионат Европы поехал.



Завтраки — хорошо, штраф, и иди играй в футбол», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».