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00:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Черчесов высказался о ситуации с возможным конфликтом Абаскаля и Соболева в «Спартаке»

Бывший главный тренер сборной России и «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мнением о ситуации с возможным конфликтом главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля и нападающего команды Александра Соболева.

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Источник: Спорт-Экспресс

Напомним, сообщалось, что Абаскаль ранее отстранил Александра от тренировок с командой.

«По мне, это вообще не сложность. Человек не пришёл на завтрак, как второй месяц говорят, и из‑за этого не играет, как по мне, это наивно. Не пришёл на завтрак — оштрафовали, иди играй в футбол.

Значит, надо сказать, что за причина, чтобы оно не витало и не обсуждали. “Спартак” смотрится мобильнее без Соболева? Может быть, и мобильнее, но всё равно, нападающий — это нападающий, который знает своё дело. Я его называю Соболёк. Но если бы я так к нему относился, то он бы после первого сбора не вызвался. Но с любым футболистом нужно находить контакт, до определённого момента. Он прибавил, поэтому и был в сборной, на чемпионат Европы поехал.

Завтраки — хорошо, штраф, и иди играй в футбол», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Напомним, ранее появилась информация, что Соболев неоднократно нарушал дисциплинарные рамки, установленные Абаскалем, за что и был отстранён. Так, футболист трижды пропустил командный завтрак.

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