Газзаев: Основная причина проблем ЦСКА — комплектование команды перед началом сезона

"Думаю, основная причина проблем ЦСКА заключается в комплектовании команды перед началом сезона. Вы правильно заметили: после победы в Кубке России и второго места в РПЛ в прошлом сезоне задача на этот год была только одной — победа в чемпионате. Для этого было важно укрепить каждую линию: оборона, средняя линия и нападение. Нужно было обязательно приобрести по одному сильному футболисту на позицию.

Второй момент: безусловно, армейцев стали преследовать травмы. Роша, Мойзес, Дивеев. Мы наблюдали за экспериментами в обороне при отсутствии равноценных замен. Почему в прошлом сезоне команда хорошо прошла заключительный отрезок чемпионата и стала серебряным призёром? Был стабильный состав. А сегодня его попросту нет, у армейцев есть молодые и не интегрированные в игру футболисты", — цитирует Газзаева RT.