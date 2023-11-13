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19:05 (мск), источник: Sport24

Газзаев: Основная причина проблем ЦСКА — комплектование команды перед началом сезона

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о выступлении армейцев в текущем сезоне.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Sport24

"Думаю, основная причина проблем ЦСКА заключается в комплектовании команды перед началом сезона. Вы правильно заметили: после победы в Кубке России и второго места в РПЛ в прошлом сезоне задача на этот год была только одной — победа в чемпионате. Для этого было важно укрепить каждую линию: оборона, средняя линия и нападение. Нужно было обязательно приобрести по одному сильному футболисту на позицию.

Второй момент: безусловно, армейцев стали преследовать травмы. Роша, Мойзес, Дивеев. Мы наблюдали за экспериментами в обороне при отсутствии равноценных замен. Почему в прошлом сезоне команда хорошо прошла заключительный отрезок чемпионата и стала серебряным призёром? Был стабильный состав. А сегодня его попросту нет, у армейцев есть молодые и не интегрированные в игру футболисты", — цитирует Газзаева RT.

ЦСКА в данный момент занимает 5-е место в РПЛ (25 очков), отставая от лидирующего «Краснодара» на 7 баллов. В Кубке России клуб вышел в плей-офф Пути РПЛ.

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