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23:31 (мск), источник: Sport24

Легенда ЦСКА Василий Березуцкий переехал из России в Испанию

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий рассказал о своем переезде в Испанию.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка УЕФА и бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года теперь живет в Марбелье.

"Нахожусь здесь восемь месяцев. Почему Марбелья? Нравится. Я в Барселону сначала поехал, потом в Марбелью. Почему не остался в Барселоне? Марбелья лучше. Погодой, по крайней мере, зимой, едой плюс еще атмосферой. Достаточно много людей из России, с кем можно пообщаться. Дети ходят в школу в Марбелье. В ближайшие годы собираюсь жить в Испании.

Я постоянно отсюда куда-то лечу, когда занимаюсь каким-то делами. Либо в Дубае, либо по Европе. Я не уверен, что я буду что-то делать в Испании. Сложный вопрос. Просто жить здесь буду. Мне очень нравится Испания", — заявил 41-летний Березуцкий в интервью Нобелю Арустамяну.

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