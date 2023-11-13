Легенда ЦСКА Василий Березуцкий переехал из России в Испанию

"Нахожусь здесь восемь месяцев. Почему Марбелья? Нравится. Я в Барселону сначала поехал, потом в Марбелью. Почему не остался в Барселоне? Марбелья лучше. Погодой, по крайней мере, зимой, едой плюс еще атмосферой. Достаточно много людей из России, с кем можно пообщаться. Дети ходят в школу в Марбелье. В ближайшие годы собираюсь жить в Испании.