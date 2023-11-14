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00:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Владислав Радимов назвал главное открытие первого круга РПЛ

Бывший футболист санкт-петербуржского «Зенита» Владислав Радимов назвал главное открытие и разочарование первого круга МИР Российской Премьер-Лиги.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

«Для меня “Краснодар” — открытие. Выиграть первый круг при таком доминировании “Зенита”, при том, что они потерпели всего одно поражение. Разочарование — падение “Ахмата” и “Урала”. Однако психологии победителей у многих игроков “Краснодара” нет, потому что у “Зенита” она гораздо выше. Проверку чемпионом прошли, да. В конце их в штрафную вдавили, но это очко им может добавить уверенности.

Этот чемпионат надо разделить не на два круга, а до зимнего перерыва и после. Три тура как раз покажут, кто уйдёт лидером на перерыв, тот и будет фаворитом«, — приводит слова Радимова “Матч ТВ”.

«Краснодар» устоял в Питере и выиграл первый круг ЧР
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