Владислав Радимов назвал главное открытие первого круга РПЛ

«Для меня “Краснодар” — открытие. Выиграть первый круг при таком доминировании “Зенита”, при том, что они потерпели всего одно поражение. Разочарование — падение “Ахмата” и “Урала”. Однако психологии победителей у многих игроков “Краснодара” нет, потому что у “Зенита” она гораздо выше. Проверку чемпионом прошли, да. В конце их в штрафную вдавили, но это очко им может добавить уверенности.
Этот чемпионат надо разделить не на два круга, а до зимнего перерыва и после. Три тура как раз покажут, кто уйдёт лидером на перерыв, тот и будет фаворитом«, — приводит слова Радимова “Матч ТВ”.
«Краснодар» устоял в Питере и выиграл первый круг ЧР