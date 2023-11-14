Текущие события
Футбол. Первая лига
13.11
Сокол
Арсенал
03
Футбол. Чемпионат Европы
15.11
Израиль
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
16.11
Грузия
Шотландия
Футбол. Чемпионат Европы
16.11
Эстония
Австрия
Футбол. Чемпионат Европы
16.11
Азербайджан
Швеция
Футбол. Чемпионат Европы
16.11
Кипр
Испания
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
12.11
Спартак
Ростов
21
12.11
Сочи
Рубин
02
12.11
Динамо
Оренбург
20
12.11
Пари Нижний Новгород
Балтика
00
11.11
Зенит
Краснодар
11
11.11
Локомотив
Ахмат
21
11.11
Крылья Советов
Урал
31
11.11
Факел
ЦСКА
11
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дзюба и Пиняев высмеяли новость о конфликте, выложив видео с Хасбиком и турком Коксалом Бабой

Нападающие «Локомотива» Артем Дзюба и Сергей Пиняев отреагировали на информацию об их конфликте.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

В соцсети Дзюба выложил видео с миниатюрным турком Коксалом Бабой, а Пиняев — с российским блогером Хасбиком, который бьет легенду НБА Шакила О`Нила.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что между Дзюбой и Пиняевым произошла потасовка в раздевалке команды после матча 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1).

Как утверждал источник, во время игры оба футболиста раскритиковали друг друга за действия на поле, а затем конфликт перенесся в раздевалку.

14 ноября «Локомотив» выступил с заявлением, в котором опроверг информацию о потасовке.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Чемпиона Европы по боксу задержали за стрельбу в центре Москвы. Он не поделил дверь с посетителем ресторана
Как приготовить глинтвейн в домашних условиях: 7 лучших рецептов
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь