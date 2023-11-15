Федор Смолов и Карина Истомина стали родителями. Первое фото

Диджей, модель, ведущая YouTube-шоу «Подруги» и «Справиться проще» Карина Истомина и футболист, нападающий московского «Динамо» Федор Смолов стали родителями. Об этом сообщается в официальном аккаунте футбольного клуба в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

В посте под фотографией новоиспеченного отца с младенцем на руках говорится, что у пары родилась девочка. Оба родителя, к слову, уже лайкнули пост, но у себя на страницах пока ничего не опубликовали.

Источник: Соцсети

Об их отношениях стало известно в начале мая этого года. В Сети стали появляться их общие фотографии с вечеринок, также Истомина принимала участие практически в каждом диджей-сете, открывающем матчи ФК «Динамо». Молодые люди расписались в одном из московских дворцов бракосочетания 5 июня. А около двух месяцев назад девушка сообщила подписчикам о беременности.

В одном из последних выпусков своего YouTube-шоу незадолго до родов Истомина рассказала историю знакомства с известным спортсменом.

«Он мне написал: “Ты играешь у нас диджей-сет на стадионе, классный диджей-сет!” — и позвал пообедать. Мы пошли пообедали, и это было не обязывающее, это было не свидание. Я подумала: “Блин, классный парень!” И мы начали общаться. И с начала зимы прошлого года мы вот так общались, общались и дообщались», — заключила девушка.

В том же выпуске она подтвердила, что они поженились уже после того, как она забеременела.