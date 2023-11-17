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10:59 (мск), источник: Sport24

Агент Кассьерры назвал сроки возвращения в строй форварда «Зенита»

Никос Петропулос, агент Матео Кассьерры, оценил сроки возвращения форварда «Зенита» в строй после травмы.

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Источник: РИА "Новости"

«Повреждение Матео несерьезного характера. Он будет в строю через 10−12 дней», — сказал Петрпулос в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.

Кассьерра получил травму на 86-й минуте матча 15-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1). В текущем сезоне нападающий забил 13 голов.

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