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11:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Хорхе Карраскаль впервые раскрыл причины ухода из ЦСКА в Динамо

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль рассказал о причинах ухода из ЦСКА.

Динамо
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Источник: РИА "Новости"

«У ЦСКА хорошая команда, они качественно тренируются и готовятся. Я знаю, как работают в клубе. Они хотели немного изменить ситуацию. Если же говорить обо мне, я не играл по личным причинам, из-за некоторых людей в клубе. То же самое произошло с Хесусом (Мединой. — Прим. “Чемпионата”). Поэтому мы и приняли решение уйти.

Я смотрю матчи ЦСКА, у меня там много друзей — Мойзес, Чалов, Дивеев. Я поддерживаю дружеские отношения с физиотерапевтом, с некоторыми сотрудниками клуба, с массажистом, с переводчиком. Мы в хороших отношениях со спортивным директором — никаких проблем! Они понимали, что я недоволен своим положением в команде, и что в сложившейся ситуации мне лучше было уйти. Я хотел сменить обстановку и принял такое решение«, — рассказал Карраскаль в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Марией Куцубеевой.

Карраскаль перешел в «Динамо» из ЦСКА в августе 2023 года. Сумма трансфера составила € 3,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

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