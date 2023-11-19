Антон Зиньковский рассказал, сколько денег тратит на жизнь в Москве

«Сколько трачу на жизнь в Москве в месяц? Мало. На еду. Иногда на рестораны — раз в неделю. И родителям деньги отправляю. Больше ничего из трат. 150−200 тыс. выходит», — сказал Зиньковский в рубрике «40 вопросов» на YouTube-канале «Коммент. Шоу».