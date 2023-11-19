Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Венгрия
Черногория
21
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Сербия
Болгария
12
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Нефтехимик
Сокол
00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Черноморец
Ленинградец
01
Футбол. Сборные
19:00
Кипр
Литва
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Бельгия
Азербайджан
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Швеция
Эстония
Футбол. Первая лига
15:30
Кубань
СКА-Хабаровск
11
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Испания
Грузия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Шотландия
Норвегия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Португалия
Исландия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Босния и Герцеговина
Словакия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Лихтенштейн
Люксембург
Футбол. Первая лига
10:00
Енисей
Арсенал
02
Все события
Фоторепортажи
10Тайсон Фьюри победил бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну
17«Спартак» проиграл ЦСКА на глазах у Промеса
15:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Антон Зиньковский рассказал, сколько денег тратит на жизнь в Москве

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос, сколько денег он тратит на жизнь в Москве.

Спартак
Наверх
Источник: Чемпионат.com

«Сколько трачу на жизнь в Москве в месяц? Мало. На еду. Иногда на рестораны — раз в неделю. И родителям деньги отправляю. Больше ничего из трат. 150−200 тыс. выходит», — сказал Зиньковский в рубрике «40 вопросов» на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

27-летний футболист перебрался в «Спартак» летом 2022 года из самарских «Крыльев Советов», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 3,2 млн. В нынешнем сезоне Зиньковский сыграл за красно-белых 20 матчей во всех турнирах, где отметился двумя мячами и одной результативной передачей.

В данный момент «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 24 очка в 15 играх.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как выполнять лучшее упражнение для прокачки ягодиц
Как жена Лионеля Месси заработала своё миллионное состояние
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь