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20:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дик Адвокат назвал отличной карьеру Дзагоева: «Его потенциал был невероятным!»

Бывший тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о завершении карьеры бывшего полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева.

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«Дзагоев был очень талантливым игроком. К сожалению, его настигло много травм. Но, даже несмотря на это, у него была отличная карьера. Его потенциал был невероятным! В 2012 году он сыграл во всех матчах на чемпионате Европы. На мой взгляд, он был лучшим бомбардиром той команды! У меня только положительные воспоминания о Дзагоеве», — сказал Адвокат «СЭ».

Последним клубом Дзагоева стала греческая «Ламия». Полузащитник сыграл в 2 матчах: 20 и 29 октября. В общей сложности провел за клуб 16 минут.

Ранее 33-летний футболист играл за ЦСКА (2008−2022) и «Рубин» (2022−2023).

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