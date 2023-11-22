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00:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: в «Спартаке» существенно урезали функционал спортивного директора Эшуорта

В московском «Спартаке» значительно сократили функционал спортивного директора Пола Эшуорта. Об этом сообщает Metaratings.

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Источник: Чемпионат.com

По информации источника, функции спортивного директора распределили среди руководства клуба. Тем не менее, с большой долей вероятности британец доработает свой контракт в «Спартаке», который действует до лета 2024 года.

Напомним, Пол Эшуорт стал спортивным директором московского клуба в конце сентября 2022 года. Ранее этот пост занимал итальянский специалист Лука Каттани, который завершил свою работу на благо красно-белых в середине июля 2022 года.

В данный момент «Спартак» находится на шестой позиции турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка после 15 проведённых матчей.

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