Траты клубов РПЛ на зарплаты. «Зенит» — первый с 34 миллионами евро, а кто за ним?
Разбираемся в годовых расходах команд премьер-лиги на выплаты по контрактам.
Разбираемся в годовых расходах команд премьер-лиги на выплаты по контрактам.
В футболе, как и в любом виде спорта, многое решают деньги. Самые высокооплачиваемые игроки команд — чаще всего лучшие. Чем выше качество футболиста, тем обычно и выше его доход. А зарплатные расходы часто отражают истинную силу команд.
Чтобы узнать, сколько клубы РПЛ тратят на содержание футболистов, мы обратились к сайту Capology. Его авторы уже много лет публикуют зарплаты игроков ведущих европейских лиг, а недавно стали выставлять в открытый доступ данные бюджетов клубов РПЛ.
Мы и сами понимали, что «Зенит» больше всех в премьер-лиге тратит на зарплаты, но получить подтверждение всегда полезно. Если верить Capology, то петербургский клуб в год расходует больше 34 миллионов евро на жалованье игроков. Для РПЛ это солидные цифры, но в английской премьер-лиге, к примеру, «Зенит» обходил бы только «Лутон Таун» и «Шеффилд Юнайтед».
Авторы сайта отмечают, что Барриос после подписания нового контракта и ухода Малкома стал самым высокооплачиваемым футболистом «Зенита» и всей лиги. А еще сине-бело-голубые урезали зарплатный бюджет на три с половиной миллиона евро — на это тоже явно повлияла продажа звездного бразильца.
Второе место «Спартака» тоже не сюрприз. Но разница между годовыми расходами на оклады красно-белых и «Зенита» не такая громадная. В прошлом сезоне она составляла больше 10 миллионов евро, а сейчас — меньше четырех.
Авторы уверяют, что больше всех в «Спартаке» зарабатывает не кто-то из легионеров, а Роман Зобнин. Весной 2021 года Telegram-канал BlackMirror слил зарплатную ведомость красно-белых, и в тех данных тоже лидировал Роман.
В сезоне-2022/23 «Динамо» по зарплатному бюджету не входило даже в топ-5 премьер-лиги, а сейчас рвануло на третье место. При этом, если верить Capology, больше всех в бело-голубом клубе получает капитан команды и защитник сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна. Другой важный для динамовцев южноамериканский легионер Бителло — на четвертом месте по величине дохода. Всего бело-голубые тратят на зарплаты 24 миллиона евро — почти такой же базовый оклад у Харри Кейна в «Баварии».
Если верить аналитикам, «Локомотив» сильнее всех в лиге затянул пояса — годовой зарплатный бюджет красно-зеленых с прошлого сезона сократился на 4,5 миллиона евро, а ведь они находились на втором месте. Падение связано с уходом большого числа иностранцев, которые еще в прошлом сезоне числились в составе железнодорожников. Сейчас у «Локомотива» только два легионера, и оба обходятся ему не очень дорого — Фассон и Митай.
Больше всего в клубе получают игроки, отдавшие «Локомотиву» всю или почти всю карьеру, — Миранчук, Гильерме и Баринов. Дзюба, по сведениям источника, находится на 18-м месте по величине зарплаты, Пиняев — на 15-м. Низковато, но, вероятно, в их контрактах прописаны хорошие бонусы, которые здесь не учитываются.
У ЦСКА в последние три года примерно одинаковый зарплатный бюджет — без каких-либо перегибов. Акинфеев заслуженно на вершине реестра не только по алфавиту — его опыт, уровень, стабильность и преданность обязаны отражаться на банковском счете.
Бюджет в 22 миллиона евро — приличные цифры для России. Но в Италии ЦСКА находился бы где-то между «Вероной» и «Фрозиноне».
Лидер текущего чемпионата России — только шестой по расходам на зарплаты в лиге. Уже это заслуживает уважения. Хотя история знает похожие примеры — в частности, в прошлом сезоне чемпионом Италии стал клуб с пятым бюджетом в серии А («Наполи»).
Интересно, что, по данным Capology, в «Краснодаре» наибольший оклад у собственного воспитанника — неизвестно, сколько Сперцян зарабатывал бы в «Аяксе», но в родном клубе он явно не бедствует.
Расходы на зарплаты (в год): 16 120 000 евро
Расходы на зарплаты (в месяц): 1 350 000
Средняя месячная зарплата футболиста: 54 000
Зарплатная ведомость в прошлом сезоне: 17 260 000.
Последнее место «Сочи» в премьер-лиге удивляет многих, потому что контрастирует с недавними успехами южан и качеством их состава. Еще одно подтверждение того, что черноморская команда находится не на своем месте, — ее зарплатный бюджет. Даже «Гавр», идущий седьмым в чемпионате Франции, расходует на футболистов на целых пять миллионов евро в год меньше «Сочи».
Казанцы завершили первый круг на 8-м месте и в рейтинге расходов на футболистов тоже замыкают верхнюю половину таблицы. Их бюджет вырос за два года — в сезон вылета из РПЛ «Рубин» тратил на зарплаты 12 миллионов евро, а сейчас — почти 16. На эти деньги можно целый год содержать целого Тибо Куртуа — примерно столько бельгийский вратарь зарабатывает в «Реале».
У «Ростова» почти нет иностранных футболистов, но крепких россиян хватает, поэтому желто-синие — в середине таблицы по зарплатам. Более того, ростовчане еще и увеличили расходы на полтора миллиона евро, если сравнивать с прошлым сезоном. За последний год контракты с «Ростовом» продлили два лидера — Максим Осипенко и Данил Глебов. Нет сомнений, что оба пошли на повышение.
«Ахмат» находится в зоне вылета премьер-лиги, но по статусу он традиционный середняк. Это отражается и на зарплатах, по уровню которых грозненцы располагаются на 10-м месте в лиге. 13,4 миллиона евро — это сумма, сопоставимая с годовым бюджетом аутсайдера английского чемпионшипа «Куинз Парк Рейнджерс».
В Нижний Новгород полтора года назад пришел могучий спонсор, что мигом отразилось на росте цифр в зарплатной ведомости. Два года назад волжане тратили на футболистов восемь миллионов евро, спустя сезон — чуть больше девяти, а сейчас перевалили за 11,5. Аналогичную сумму зарабатывает Кевин Де Брейне в «Манчестер Сити» — правда, не за год, а за шесть месяцев.
«Оренбург» сохранил почти всех лидеров с прошлого сезона, поэтому и годовой бюджет остался почти без изменений. 11 миллионов евро — это приблизительная зарплата Лаутаро Мартинеса или Хакана Чалханоглу в «Интере».
«Урал» летом снизил расходы на зарплаты, но они все равно выше, чем были два года назад — в сезоне-2021/22 черно-оранжевые в совокупности отдавали футболистам 7,3 миллиона евро.
Легионеров в Екатеринбурге достаточно, но самым высокооплачиваемым футболистом команды Capology называет автора первого мяча на ЧМ-2018 Юрия Газинского. Всего «Урал» тратит почти 11 миллионов евро в год — на уровне с «Санкт-Паули» из второй бундеслиги.
В первом дивизионе у калининградцев был один из самых крупных бюджетов, но в РПЛ им тяжело бороться с грандами с финансовой точки зрения: 14-е место как по результату, так и по совокупной величине окладов. Сумма невелика, но в топ-5 европейских лиг есть сразу два клуба с меньшими расходами на зарплаты — французские «Тулуза» и «Клермон».
Лучшая команда Премьер-лиги, если оценивать разницу между расходами на зарплаты и текущим местом в чемпионате: 15-е против четвертого! Это говорит о том, что «Крылья Советов» умеют выжимать максимум из низкобюджетного состава. 9 миллионов евро — примерно столько же призовых получает бронзовый призер чемпионата России, так что у самарцев есть шанс закрыть расходы на зарплаты бонусом от РПЛ.
«Факел» — еще одна команда, выступающая выше ожидаемого. Причем воронежцы громят прогнозы второй год подряд — в прошлом сезоне они тоже находились на дне рейтинга зарплатных бюджетов, но спаслись от вылета, а сейчас вообще идут десятыми. 7,4 миллиона евро — это даже для итальянской серии В мало, но, кажется, «Факел» и там поборолся бы.
Автор: Гоша Чернов