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01:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» готов заплатить 18 млн евро за бразильца Артура, пишут СМИ

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Петербургский «Зенит» интересуется нападающим бразильского «Палмейраса» Артуром, сообщает UOL.

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Источник: MIGUEL SCHINCARIOL

По информации интернет-портала, «Зенит» готов заплатить за 25-летнего форварда 18 миллионов евро. В марте «Палмейрас» купил Артура у «Брагантино» за 8 млн евро.

Отмечается, что первым Артуру позвонил бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо, который играл с ним в «Брагантино» до переезда в Россию.

За «Палмейрас» Артур провел 45 матчей, в которых забил десять голов, за «Брагантино» он сыграл 168 матчей и отметился 38 голами.

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