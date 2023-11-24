«Зенит» готов заплатить 18 млн евро за бразильца Артура, пишут СМИ
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Петербургский «Зенит» интересуется нападающим бразильского «Палмейраса» Артуром, сообщает UOL.
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Петербургский «Зенит» интересуется нападающим бразильского «Палмейраса» Артуром, сообщает UOL.
По информации интернет-портала, «Зенит» готов заплатить за 25-летнего форварда 18 миллионов евро. В марте «Палмейрас» купил Артура у «Брагантино» за 8 млн евро.
Отмечается, что первым Артуру позвонил бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо, который играл с ним в «Брагантино» до переезда в Россию.
За «Палмейрас» Артур провел 45 матчей, в которых забил десять голов, за «Брагантино» он сыграл 168 матчей и отметился 38 голами.