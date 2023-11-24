«Зенит» готов заплатить 18 млн евро за бразильца Артура, пишут СМИ

Источник: MIGUEL SCHINCARIOL

По информации интернет-портала, «Зенит» готов заплатить за 25-летнего форварда 18 миллионов евро. В марте «Палмейрас» купил Артура у «Брагантино» за 8 млн евро.

Отмечается, что первым Артуру позвонил бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо, который играл с ним в «Брагантино» до переезда в Россию.