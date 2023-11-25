Текущие события
Футбол. Зарубежный
24.11
Алавес
Гранада
31
Футбол. Зарубежный
24.11
ПСЖ
Монако
52
Футбол. Зарубежный
24.11
Кельн
Бавария
01
Футбол. Премьер-лига
13:00
Крылья Советов
Локомотив
Футбол. Первая лига
14:00
Сокол
Кубань
Футбол. Первая лига
15:00
Ленинградец
Тюмень
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
12.11
Спартак
Ростов
21
12.11
Сочи
Рубин
02
12.11
Динамо
Оренбург
20
12.11
Пари Нижний Новгород
Балтика
00
11.11
Зенит
Краснодар
11
11.11
Локомотив
Ахмат
21
11.11
Крылья Советов
Урал
31
11.11
Факел
ЦСКА
11
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
00:50 (мск), источник: ТАСС

Матчем ЦСКА — «Динамо» и еще тремя играми стартует 16-й тур РПЛ

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Программа 16-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в субботу четырьмя матчами. В этот день состоятся игры «Крылья Советов» — «Локомотив», «Зенит» — «Сочи», ЦСКА — «Динамо» и «Балтика» — «Спартак».

ЦСКА
Динамо
Спартак
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

В центральном матче дня московский ЦСКА на своем поле сыграет со столичным «Динамо». Встреча пройдет на «ВЭБ-Арене» и начнется в 17:30 мск. Бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 15 матчах, опережая ЦСКА и самарские «Крылья Советов» по дополнительным показателям.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 16, 25.11.2023, 17:30

ЦСКА-Динамо-

Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что обе команды имеют равные шансы на победу. «Дерби бывают скучными или очень жаркими, я надеюсь, что это будет красивая игра в морозную погоду команд, которым нужны очки и которые борются за медали, — сказал Булыкин ТАСС. — Я думаю, что нас ждет бескомпромиссная игра, ребята будут очень настроены победить. Хотя по составам я бы оценивал шансы равными, победит тот, кто лучше окажется на поле в эти 90 минут».

В первом круге «Динамо» обыграло ЦСКА со счетом 2:1. В последний раз ЦСКА одержал домашнюю победу над бело-голубыми 24 апреля 2022 года, та встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. Последняя гостевая победа «Динамо» над красно-синими датирована 27 октября 2019 года, та игра завершилась со счетом 1:0.

В субботней игре из-за перебора желтых карточек «Динамо» не поможет мексиканский полузащитник Луис Чавес. Также в матче не примет участия нападающий бело-голубых Вячеслав Грулев, который продолжает восстанавливаться от перелома ноги. В составе ЦСКА будут отсутствовать защитник Игорь Дивеев и полузащитник Максим Мухин, которые также восстанавливаются от травм.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 16, 25.11.2023, 13:00

Крылья Советов-Локомотив-

Матчи «Спартака» и «Зенита»

В первом матче субботы московский «Локомотив» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов», встреча начнется в 13:00 мск. Самарская команда занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Железнодорожники с 24 очками располагаются на седьмой позиции. Игра команд в первой части чемпионата России завершилась вничью со счетом 1:1.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 16, 25.11.2023, 19:45

Балтика-Спартак-

Закрывать программу игрового дня будет матч в Калининграде, где местная «Балтика» примет московский «Спартак», встреча начнется в 19:45 мск. В первом круге красно-белые одержали победу со счетом 2:1. После 15 туров «Спартак» с 24 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Балтика» с 12 очками располагается на 14-й позиции.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 16, 25.11.2023, 15:15

Зенит-Сочи-

Также в субботу петербургский «Зенит» примет «Сочи», начало матча запланировано на 15:15 мск. «Зенит» с 30 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, 2 очка уступая лидирующему «Краснодару». «Сочи» с 10 очками располагается на последней, 16-й позиции. В составе петербургской команды из-за повреждения не сыграет лучший бомбардир текущего сезона чемпионата России колумбийский нападающий Матео Кассьерра, в активе которого 12 мячей. Матч первой части чемпионата России между командами завершился победой «Зенита» со счетом 2:0.

Программа 16-го тура РПЛ завершится в воскресенье. В этот день состоятся игры «Оренбург» — «Ахмат», «Урал» — «Краснодар», «Рубин» — «Факел» и «Ростов» — «Пари Нижний Новгород».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Что могло стать причиной смерти 16-летней немецкой гимнастки
Бах прокомментировал возможность наказания спортсменов за участие в Играх дружбы
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь