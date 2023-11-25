Матчем ЦСКА — «Динамо» и еще тремя играми стартует 16-й тур РПЛ

В центральном матче дня московский ЦСКА на своем поле сыграет со столичным «Динамо». Встреча пройдет на «ВЭБ-Арене» и начнется в 17:30 мск. Бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 15 матчах, опережая ЦСКА и самарские «Крылья Советов» по дополнительным показателям.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 16, 25.11.2023, 17:30 ЦСКА - Динамо -

Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что обе команды имеют равные шансы на победу. «Дерби бывают скучными или очень жаркими, я надеюсь, что это будет красивая игра в морозную погоду команд, которым нужны очки и которые борются за медали, — сказал Булыкин ТАСС. — Я думаю, что нас ждет бескомпромиссная игра, ребята будут очень настроены победить. Хотя по составам я бы оценивал шансы равными, победит тот, кто лучше окажется на поле в эти 90 минут».

В первом круге «Динамо» обыграло ЦСКА со счетом 2:1. В последний раз ЦСКА одержал домашнюю победу над бело-голубыми 24 апреля 2022 года, та встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. Последняя гостевая победа «Динамо» над красно-синими датирована 27 октября 2019 года, та игра завершилась со счетом 1:0.

В субботней игре из-за перебора желтых карточек «Динамо» не поможет мексиканский полузащитник Луис Чавес. Также в матче не примет участия нападающий бело-голубых Вячеслав Грулев, который продолжает восстанавливаться от перелома ноги. В составе ЦСКА будут отсутствовать защитник Игорь Дивеев и полузащитник Максим Мухин, которые также восстанавливаются от травм.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 16, 25.11.2023, 13:00 Крылья Советов - Локомотив -

Матчи «Спартака» и «Зенита»

В первом матче субботы московский «Локомотив» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов», встреча начнется в 13:00 мск. Самарская команда занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. Железнодорожники с 24 очками располагаются на седьмой позиции. Игра команд в первой части чемпионата России завершилась вничью со счетом 1:1.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 16, 25.11.2023, 19:45 Балтика - Спартак -

Закрывать программу игрового дня будет матч в Калининграде, где местная «Балтика» примет московский «Спартак», встреча начнется в 19:45 мск. В первом круге красно-белые одержали победу со счетом 2:1. После 15 туров «Спартак» с 24 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, «Балтика» с 12 очками располагается на 14-й позиции.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 16, 25.11.2023, 15:15 Зенит - Сочи -

Также в субботу петербургский «Зенит» примет «Сочи», начало матча запланировано на 15:15 мск. «Зенит» с 30 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, 2 очка уступая лидирующему «Краснодару». «Сочи» с 10 очками располагается на последней, 16-й позиции. В составе петербургской команды из-за повреждения не сыграет лучший бомбардир текущего сезона чемпионата России колумбийский нападающий Матео Кассьерра, в активе которого 12 мячей. Матч первой части чемпионата России между командами завершился победой «Зенита» со счетом 2:0.