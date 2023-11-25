Текущие события
Футбол. Зарубежный
24.11
Алавес
Гранада
31
Футбол. Зарубежный
24.11
ПСЖ
Монако
52
Футбол. Зарубежный
24.11
Кельн
Бавария
01
Футбол. Премьер-лига
13:00
Крылья Советов
Локомотив
Футбол. Первая лига
14:00
Сокол
Кубань
Футбол. Первая лига
15:00
Ленинградец
Тюмень
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
12.11
Спартак
Ростов
21
12.11
Сочи
Рубин
02
12.11
Динамо
Оренбург
20
12.11
Пари Нижний Новгород
Балтика
00
11.11
Зенит
Краснодар
11
11.11
Локомотив
Ахмат
21
11.11
Крылья Советов
Урал
31
11.11
Факел
ЦСКА
11
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
00:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Андрей Тихонов рассказал, какая зарплата была у него в «Спартаке» в конце 90-х

Бывший капитан московского «Спартака» Андрей Тихонов раскрыл размер своей зарплаты в клубе в конце 1990-х годов.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

«Какая зарплата была в “Спартаке” в конце 90-х? $ 5 тыс. После удачных выездных матчей раздавали премии в самолёте? В начале 90‑х, когда был жив Николай Петрович Старостин, я попал под это. Мы возвращались с матча против “Антверпена”, Николай Петрович шёл и раздавал премии. Ко мне подходит, смотрит, говорит: “Молодой, на”.

$ 5 тыс. — это как сколько сегодня? Ну умножьте на девять — 450 тыс. рублей. Мы играли в Лиге чемпионов, всё выигрывали в России, приносили радость своим футболом своей стране. Когда ты выходишь в «Лужниках» при 70−80 тыс. зрителей, тебя не интересуют деньги, тебя интересует признание тебя как личности. Если бы предложили не $ 5 тыс., а $ 1 тыс.? А какая разница? «, — сказал Тихонов в программе “Центральный круг” на телеканале “Матч Премьер”.

Внук Цымбаларя, Каррера в раздевалке, «Спартак» Романцева с трофеем: в Тушине прошел матч памяти легенды красно-белых
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Полиция била нас по голове, спине, животу». Ад в Бразилии
Овечкин — «зверь», но ниже Гашека. В Америке назвали место Ови в истории
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь