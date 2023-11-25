Андрей Тихонов рассказал, какая зарплата была у него в «Спартаке» в конце 90-х

«Какая зарплата была в “Спартаке” в конце 90-х? $ 5 тыс. После удачных выездных матчей раздавали премии в самолёте? В начале 90‑х, когда был жив Николай Петрович Старостин, я попал под это. Мы возвращались с матча против “Антверпена”, Николай Петрович шёл и раздавал премии. Ко мне подходит, смотрит, говорит: “Молодой, на”.

$ 5 тыс. — это как сколько сегодня? Ну умножьте на девять — 450 тыс. рублей. Мы играли в Лиге чемпионов, всё выигрывали в России, приносили радость своим футболом своей стране. Когда ты выходишь в «Лужниках» при 70−80 тыс. зрителей, тебя не интересуют деньги, тебя интересует признание тебя как личности. Если бы предложили не $ 5 тыс., а $ 1 тыс.? А какая разница? «, — сказал Тихонов в программе “Центральный круг” на телеканале “Матч Премьер”.