«Крылья Советов» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ

Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 13:00 мск.

«Крылья Советов» находятся на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 25 очков в 15 проведённых матчах. «Локомотив» располагается на седьмой позиции. У подопечных Михаила Галактионова 24 очка после аналогичного количества встреч.