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12:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Крылья Советов» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ

Сегодня, 25 ноября, состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Локомотивом».

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Источник: ФК "Крылья Советов"

Встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 13:00 мск.

Стали известны стартовые составы команд.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Гапонов, Солдатенков, Горшков, Костанца, Бабкин, Ежов, Салтыков, Гарре, Шитов.

«Локомотив»: Лантратов, Митай, Фассон, Морозов, Ненахов, Карпукас, Баринов, Глушенков, Миранчук, Пиняев, Дзюба.

«Крылья Советов» находятся на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 25 очков в 15 проведённых матчах. «Локомотив» располагается на седьмой позиции. У подопечных Михаила Галактионова 24 очка после аналогичного количества встреч.

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