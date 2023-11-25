«Зенит» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ

Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 15:15 мск.

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Кержаков, Круговой, Дуглас Сантос, Родригао, Алип, Эракович, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Изидор.

«Сочи»: Гойло, Заика, Маргасов, Литвинов, Дркушич, Марсело, Бурмистров, Юсупов, Батырев, Игнатьев, Крамарич.

В матче первого круга чемпионата России «Зенит» на выезде обыграл «Сочи» со счётом 2:0. В составе сине-бело-голубых отличились Клаудиньо (с пенальти) и Матео Кассьерра.