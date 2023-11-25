Текущие события
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Сокол
Кубань
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Крылья Советов
Локомотив
12
Футбол. Первая лига
15:00
Ленинградец
Тюмень
Футбол. Премьер-лига
15:15
Зенит
Сочи
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Сити
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
16:00
Райо Вальекано
Барселона
Футбол. Первая лига
16:00
Волгарь
Шинник
Футбол. Зарубежный
17:00
Салернитана
Лацио
Футбол. Первая лига
17:00
Арсенал
КАМАЗ
Футбол. Премьер-лига
17:30
ЦСКА
Динамо
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Дармштадт
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Байер
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Вест Хэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Лутон Таун
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Челси
Футбол. Зарубежный
18:00
Ноттингем Форест
Брайтон
Футбол. Зарубежный
18:00
Шеффилд Юнайтед
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:15
Валенсия
Сельта
Футбол. Еврокубки
18:30
Маккаби
Заря Лг
Футбол. Зарубежный
19:00
Клермон Фут
Ланс
Футбол. Премьер-лига
19:45
Балтика
Спартак
Футбол. Зарубежный
20:00
Брентфорд
Арсенал
Футбол. Зарубежный
20:00
Аталанта
Наполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Альмерия
Футбол. Зарубежный
20:30
Айнтрахт Ф
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Мальорка
Футбол. Зарубежный
23:00
Страсбур
Марсель
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
12.11
Спартак
Ростов
21
12.11
Сочи
Рубин
02
12.11
Динамо
Оренбург
20
12.11
Пари Нижний Новгород
Балтика
00
11.11
Зенит
Краснодар
11
11.11
Локомотив
Ахмат
21
11.11
Крылья Советов
Урал
31
11.11
Факел
ЦСКА
11
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
14:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 16-го тура РПЛ

В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся санкт-петербургский «Зенит» и «Сочи».

Зенит
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Начало игры — в 15:15 мск.

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Кержаков, Круговой, Дуглас Сантос, Родригао, Алип, Эракович, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Изидор.

«Сочи»: Гойло, Заика, Маргасов, Литвинов, Дркушич, Марсело, Бурмистров, Юсупов, Батырев, Игнатьев, Крамарич.

В матче первого круга чемпионата России «Зенит» на выезде обыграл «Сочи» со счётом 2:0. В составе сине-бело-голубых отличились Клаудиньо (с пенальти) и Матео Кассьерра.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 15 матчей. «Сочи» находится на последней, 16-й строчке, заработав 10 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (32).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Полиция била нас по голове, спине, животу». Ад в Бразилии
Овечкин — «зверь», но ниже Гашека. В Америке назвали место Ови в истории
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь