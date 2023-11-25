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14:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Леонид Федун: крыша на стадионе «Спартака» — это вопрос денег. Для меня было очень дорого

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун высказался о возможном строительстве крыши на стадионе «Открытие Банк Арена».

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Источник: Чемпионат.com

«Построить крышу на стадионе “Спартака” технически возможно. Вопрос в том, сколько денег готовы потратить. Но “Спартаку” нужно быть готовым сыграть один сезон на другом стадионе, а может быть, и больше. Играть во время строительства крыши на стадионе будет нельзя — будут стоять башенные краны, которые должны будут как раз укладывать эту крышу.

Нужна ли крыша стадиону “Спартака”? Есть руководители, которые сейчас отвечают за команду, за всеми комментариями — к ним. В своё время я посчитал, что для меня это было очень дорого. Возвести крышу тогда — удвоить стоимость стадиона, а таких средств у меня не было. Вполне обходились без крыши, и на хорошие игры приходило по 45 тысяч зрителей. Конечно, с крышей будет комфортней, но это, опять же, вопрос денег», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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