«Крылья Советов» вырвали ничью у «Локомотива», отыгравшись с 1:3 в добавленное время

Источник: https://t.me/fckssamara_official

Встреча прошла на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Команды сыграли вничью — 3:3.

На 30-й минуте матча нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев открыл счёт с передачи Максима Глушенкова. «Крылья Советов» отыгрались в первой же атаке после пропущенного гола. Защитник Фернандо Костанца сравнял счёт с передачи Никиты Салтыкова.

На 62-й минуте полузащитник Рифат Жемалетдинов, появившийся на поле незадолго до этого, вывел железнодорожников вперёд. Ассист на счету Пиняева. На 84-й минуте Жемалетдинов оформил дубль с передачи Тимура Сулейманова. В компенсированное время второго тайма нападающий самарцев Владимир Писарский отыграл один мяч. Голевая передача в активе Бенхамина Гарре. На последних секундах игры Гарре реализовал пенальти и вырвал ничью для своей команды.