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17:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Артем Дзюба: пообщаться? Я с вами, журналистами, закончил

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба не стал разговаривать с журналистами после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов».

Крылья Советов
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

«Пообщаться? Я с вами, журналистами, закончил», — передает слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Встреча завершилась вничью со счётом 3:3. В составе «Локомотива» отличились Сергей Пиняев и Рифат Жемалетдинов (дважды). За «Крылья Советов» забили Фернандо Костанца, Владимир Писарский и Бенхамин Гарре (с пенальти).

«Крылья Советов» занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 31 очко после 16 матчей. «Локомотив» находится на шестой строчке, заработав 25 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (32).

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3:3
Первый тайм: 1:1
Локомотив
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