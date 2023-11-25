Артем Дзюба: пообщаться? Я с вами, журналистами, закончил

«Пообщаться? Я с вами, журналистами, закончил», — передает слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Встреча завершилась вничью со счётом 3:3. В составе «Локомотива» отличились Сергей Пиняев и Рифат Жемалетдинов (дважды). За «Крылья Советов» забили Фернандо Костанца, Владимир Писарский и Бенхамин Гарре (с пенальти).