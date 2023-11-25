Нереальное спасение «Крыльев» в Самаре в добавленное время! «Локо» словно наказала судьба

«Крылья» так круто стартовали, что наверняка дали своей аудитории надежду на то, что сказка может быть долгой. Ведь в Самаре эта самая аудитория очень многочисленная и точно заслуживает команду в верхней части таблицы. Да, последние матчи получились не лучшими. Однако совсем свежая игра с «Локо» точно должна была порадовать всех. Особенно концовка.

«Крылья» по-прежнему наверху. После 15 туров они находились на четвёртом месте, имея одинаковое количество очков с «Динамо», которое взобралось на третью строчку. Но за последние пять матчей у самарцев — одна победа над несчастным «Уралом». «Локо» вообще опустился на седьмое, однако это ничего не значило. Для них Самара точно не та команда, на которую можно смотреть снизу вверх. По первым минутам стало ясно, что «Локо» приехал за победой.

Начало получилось уж очень бодрым. Никто не собирался сидеть в обороне. Впрочем, для двух атакующих команд это нормально. И уже на первой минуте мяч от головы Дзюбы отскочил в штангу, ассистировал на него Глушенков — один из героев первых 45 минут. «Крылья» смогли сдержать стартовый навал соперника, после стали больше владеть мячом, периодически игроки выходили на ударную позицию, но раз за разом что-то не получалось.

Резкого всплеска пришлось ждать до 30-й минуты. Глушенков после перехвата получил мяч на своей половине поля и красивейшим пасом отправил в забегание Пиняева. Тот оторвался от всех и покатил мимо Ломаева. Второй гол для Сергея в сезоне. Интересно, что первым его поздравил Дзюба. Возможный конфликт, похоже, исчерпан.

А «Крылья» ответили в следующей же атаке! Карпукас потерял мяч перед штрафной, а потом отвернулся от удара Костанцы. Двойной косяк, приведший к голу. Видимо, такого удара не ожидал и Лантратов.

После «Крылья» имели ещё несколько подходов и вообще в первом тайме выглядели будто бы предпочтительнее. Да, «Локо» включался отрезками, но в целом преимуществом владели именно хозяева.

И вроде бы во втором тайме ничего не изменилось. Самарцы продолжили давить, судья простил «Локо», не дав вторую жёлтую Глушенкову, и, казалось, именно хозяева выйдут вперёд. Но тут 62-я минута: Пиняев отдал простейшую передачу Жемалетдинову и тот наотмашь пробил. Ломаев не выручил.

Дальше куча замен от Осинькина и Галактионова, игра успокоилась, а через 20 минут Рифат сделал дубль.

Казалось, это финал. Да, на поле к тому моменту уже вышел Писарский, «Крылья» освежили атаку. Но два мяча при почти полном отсутствии моментов во втором тайме — как такое можно отыграть? Оказалось — легко. Особенно если очень этого захотеть.

Сначала выстрелил тот самый Писарский. Теперь у него уже три мяча в трёх матчах подряд. На этот раз классно сыграл головой. И это на четвёртой добавленной минуте.

И «Локо» растерялся. Страх пропустить третий стал слишком высок. И в такие моменты всё заканчивается ошибками. Так и вышло — Морозов неуклюже сыграл рукой в собственной штрафной, а видеоассистенты подсказали Казарцеву посмотреть повтор. После него сомнений не осталось. Это пенальти. Гарре просто не мог не забить.